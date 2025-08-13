Grupo México Transportes y Barlett abrieron una terminal agrícola ferroviaria en Pesquería

Monterrey, NL. Grupo México Transportes (GMXT), --Ferromex--, y la empresa Bartlett, dedicada a la comercialización y almacenamiento de granos, inauguraron este miércoles 13 de agosto, una terminal agrícola ferroviaria en Pesquería, Nuevo León, con una inversión total de 52 millones de dólares.

Del monto total, Grupo México Transportes destinó 18 millones de dólares para un circuito tipo loop de seis kilómetros, con capacidad para descargar 120 carros en 10 horas y manejar hasta 120,000 toneladas mensuales de maíz y trigo, que se almacenarán en seis silos de 12,000 toneladas cada uno.

La terminal recibió su primer tren el pasado 9 de julio, compuesto por 115 carros y más de 11,500 toneladas de grano, marcando el inicio de operaciones previo a su inauguración oficial.

Este proyecto representa un avance estratégico para garantizar la seguridad y la eficiencia en la cadena de suministro del mercado de maíz, trigo y otros derivados agrícolas para industrias claves como la molinera, pecuaria y de la tortilla en la región noreste de México, indicó Grupo México Transportesen un comunicado.

Bartlett, que forma parte de la familia de empresas Savage, reafirmó su compromiso con el crecimiento de su negocio en México con el inicio de operaciones de esta instalación, que será la más moderna y eficiente de México. Este logro fue posible gracias a la colaboración con Grupo México Transportes .

“Nos entusiasma trabajar juntos para construir una sólida cadena de suministro para nuestros clientes actuales y nuevos. Vemos un potencial increíble en la asociación con GMXT y la combinación de nuestras fortalezas, estoy seguro de que este proyecto será la puerta para nuevas oportunidades en el futuro”, señaló Felipe de Jesús Torres, director General de Bartlett México.

Para Daniel Doria, director general Comercial de Grupo México Transportes , la terminal es el resultado de la suma de voluntades por apuntalar un mercado en crecimiento como el del noreste del país.

“La colaboración entre GMXT y Bartlett nos llena de orgullo y es un ejemplo más de cómo generar cambios en beneficio de México. Nuevo León tiene hoy infraestructura ferroviaria única que permitirá detonar aún más el crecimiento de diversas empresas vinculadas con el sector alimenticio, asegurando el abasto oportuno de maíz y trigo para sus procesos productivos”, destacó Doria.

El circuito ferroviario diseñado por Grupo México Transportes para atender la Terminal de Bartlett en Pesquería, consiste en una conexión de 6 kilómetros a la industria, así como un tramo ferroviario semicircular de 2.5 kilómetros que rodea instalación de más de 40 hectáreas. El tren abastece a seis silos de 12,000 toneladas cada uno, para descargar al mes hasta 120,000 toneladas de maíz y trigo.

Barlett se fundó en 1907 y se unió a la familia de empresas Savage en 2018. Su diversificada agroindustria se centra en la adquisición, almacenamiento, transporte, procesamiento y la comercialización de granos. La compañía es una de las principales exportadoras de granos de Estados Unidos a México. Produce una amplia gama de harinas para satisfacer las necesidades de sus clientes y desempeña un papel importante y creciente en el sector de alimentos y combustibles renovables gracias a su capacidad de procesamiento de Soya.

Grupo México Transportes (Ferromex) es líder de transporte terrestre en México con la mayor cobertura y conectividad y con operaciones en Texas y Florida, dos de los estados más importantes de Estados Unidos. Cubre las principales zonas industriales y comerciales de México y de Texas y Florida. La ferroviaria tiene la mayor conectividad con el mundo a través de ocho puertos marinos y 6 cruces fronterizos en México y cuenta con la mayor flota de locomotoras y vagones.