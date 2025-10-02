Foatqroo con 50% menos recursos para mantenimiento de zona hotelera de Cancún

Cancún, QRoo.- En tres años, 2025, 2026 y 2027, el Fideicomiso de Fomento para la Actividad Turística de Quintana Roo (Foatqroo) ejercerá un presupuesto de 286 millones de pesos para trabajos de mantenimiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Cancún.

Este Foatqroo es el sustituto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en Cancún, luego de que en 2024 se oficializó la salida del gobierno federal de los trabajos de mantenimiento de los CIP.

Todavía ese último año Fonatur erogó una última partida presupuestal de 155 millones de pesos para que durante la transición hacia el Foatqroo no se quedasen descuidados los trabajos de mantenimiento de la zona hotelera de Cancún.

A partir de 2025, el gobierno de Quintana Roo absorbe el costo de manutención de la zona hotelera, pero con un prepuesto que es 50% menor a la última partida presupuestal de Fonatur para estos mismos trabajos.

Ricardo Archundia, presidente operativo del Foatqroo, explicó que a partir de 2025 ejercerán aproximadamente 100 millones de pesos al año en los trabajos que anteriormente realizaba Fonatur:

“Ya tenemos presupuesto desde que iniciamos, se hizo un programa a 30 meses. Entonces, nosotros ya tenemos un número de inversión por modernización para hacerlo en 2 años, 7 meses. Aproximadamente la inversión total que se va a hacer en diversas actividades son 286 millones de pesos, más o menos casi 100 millones por año”.

Es decir, en los próximos tres años el gobierno de Quintana Roo tendrá que estirar el presupuesto para ejecutar la misma función que antes realizaba Fonatur, pero con un presupuesto más limitado.

Incluso para 2027, el recurso anunciado se reducirá a sólo 86 millones, es decir, 55% del presupuesto que hasta 2024 Fonatur destinó al mantenimiento de la zona hotelera de Cancún.

Entre los trabajos que el directivo de Foatqroo anunció para los próximos tres años está la renovación de los paraderos de transporte público; cambio de iluminación con la sustitución de 1,720 postes en todo el bulevar Kukulcán, incluyendo la ciclovía, con luminarias nuevas y modernas; rehabilitación de semáforos existentes y la posible instalación o reubicación de otros según estudios de movilidad.

El funcionario informó además que se han realizado desazolve en puntos críticos para reducir el tiempo de desahogo del agua durante las lluvias, lo cual ha generado resultados positivos.

Informó además que se implementará un código QR en los paraderos, en coordinación con la Secretaría de Turismo, para que los ciudadanos reporten incidencias y reciban atención de la Policía Turística.