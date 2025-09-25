Tarifas y ganancias de hotelería del Caribe mexicano crecieron a doble dígito en el primer semestre

Cancún, QRoo.- Pese a ser un año complicado en el Caribe mexicano en cuanto a ocupación hotelera, la consultora CBRE da a conocer un análisis que reporta incrementos de doble dígito en la rentabilidad de los centros de hospedaje en Cancún y la Riviera Maya durante la primera mitad del año.

“La Tarifa Diaria Promedio (ADR) registró un crecimiento notable: 21% en Cancún y 15% en Riviera Maya. Por su parte, el ingreso por habitación disponible (RevPAR) aumentó 27% en Cancún y 12% en Riviera Maya, reflejando la fortaleza y atractivo de ambos destinos en el mercado turístico nacional e internacional”, puntualiza el análisis.

El crecimiento en tarifas y RevPAR evidencia la resiliencia del sector y su capacidad de generar valor en el mediano y largo plazo, se añade en el reporte, a pesar de los retos coyunturales, continúa CBRE.

El RevPAR (Revenue Per Available Room o Ingresos por Habitación Disponible) es una métrica financiera clave en la industria hotelera que mide el rendimiento de los ingresos de un hotel, calculado al dividir los ingresos totales por las habitaciones disponibles en un período específico.

Este indicador permite evaluar la capacidad de un hotel para llenar sus habitaciones a un precio promedio y es fundamental para analizar la rentabilidad general, fijar precios estratégicos y comparar el desempeño con otros establecimientos.

La firma añade que esta rentabilidad también ha motivado que se continúen construyendo nuevos cuartos en la primera mitad del año. Tan sólo en Cancún y Riviera Maya se han sumado 2,100 nuevos cuartos en la primera mitad del año, lo que representa el 97% de toda la oferta inaugurada en todo el país.

Respecto de este crecimiento, Bernardo Cuesto Riestra, secretario estatal de Turismo comentó recientemente que la infraestructura hotelera no ha dejado de crecer incluso aún durante la pandemia de 2020, lo cual ha permitido que Quintana Roo se ubique ya entre lo más importantes destinos turísticos del mundo por número de habitaciones.

De hecho, dijo, Quintana Roo ya cuenta con 136,000 cuartos y anticipó que en los próximos 5 años estaría alcanzando a destinos masivos como Las Vegas que cuenta con 150,000 llaves.