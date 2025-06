Crece mercado de la pizza napolitana en México

Guadalajara, Jal. Con el consumo de 145 millones de pizzas al año, México es el tercer mayor consumidor de este alimento a nivel mundial -solo después de Italia y Brasil- por lo que cada vez más restaurantes, chefs y maestros pizzeros en todo el país, buscan la especialización en la elaboración de la pizza napolitana que desde 2017 fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.

En este contexto, Joshua Serrano -único mexicano Campeón Panamericano de la Pizza-, abrió la primera escuela para impartir cursos de formación profesional para pizzeros en la Ciudad de México, y este mismo año abrirá una segunda sede en Guadalajara.

"Es un parteaguas para seguir dando a conocer la buena pizza, porque es muy conocido en México que la pizza es (comida) chatarra o fast food cuando realmente no lo es, y este es nuestro trabajo, nos estamos encargando de dar a conocer la verdadera pizza napolitana", dijo a El Economista, Joshua Serrano.

Mencionó que en el país, la pizza es el segundo alimento que más se consume solo después de los tacos y por arriba del sushi que se encuentra en tercer lugar de preferencia. Aunque reconoció que 90% del consumo nacional es en torno a la pizza americana, la napolitana, subrayó, suma cada vez más adeptos por significar un alimento completo.

"Hace 10 o 12 años que yo empecé a hacer esta pizza en México, no era muy bien aceptada porque muchos decían que era muy aguada, difícil de comer; en Italia se come con cubiertos o la doblan en cuatro y le llaman pizza portafolio. En Italia no comparten la pizza, llega 10 personas a una mesa y cada quien pide su pizza y en México estamos acostumbrados a que, una pizza la compartimos en familia, con amigos; pero año con año hemos visto mayor aceptación y he visto un crecimiento increíble de la pizza napolitana", explicó el representante en México de la Associazione Pizzaiuoli Napoletani.

Guadalajara, segunda sede

La escuela para pizzeros "Capolavoro Scuela" se ubica en la alcaldía Benito Juárez de la CdMx, y en Guadalajara formará parte de la Escuela Culinaria Internacional (ECI).

Joshua Serrano es el único mexicano que puede certificar a una pizzería y a un pizzero, por lo que es el punto de referencia de la pizza napolitana en México.

"Pueden ser restaurantes o pizzerías que manejen este tipo de pizza, pero es importante que usen ingredientes de origen italiano o con Denominación de Origen; esto es lo que yo certifico cuando voy a los lugares o con los pizzeros. De nada sirve que tomen la certificación si no utilizan esos productos", precisó.

Caputo Cup

Para promover la auténtica pizza napolitana, se realizó en Guadalajara la tercera edición de Caputo Cup México, un evento internacional que reúne a los mejores pizzaiolos (cocineros de pizza) del mundo.

El evento que se realiza anualmente en distintas ciudades del mundo, reunió a cerca de 40 competidores nacionales y extranjeros que residen en México, y contó con la asistencia del pizzaiolo Ciro Cascella, cuya pizzería ha sido incluida en la Guía Michelin durante los últimos cuatro años.

"El pueblo mexicano tiene mucho talento y el mercado mexicano es muy importante, me atrevería a decir que a nivel mundial, para la pizza napolitana contemporánea, comentó Cascella.

"Vienen participantes de toda la República Mexicana y también italianos que viven aquí en México, y cada uno tiene su particularidad de cómo estirar la masa, cómo hornearla, cada quien tiene su sello", mencionó Francesco Bianco, juez de la competencia.

El torneo en Guadalajara fue ganado por primera ocasión por una mujer pizzaiola; se trata de Susana Sánchez Cruz del estado de Aguascalientes, quien ganó un boleto de avión para acudir a Nápoles, Italia, donde participará en el campeonato mundial Caputo Cup para competir con alrededor de 3,000 pizzeros procedentes de 50 países.

Las actividades concluyeron este sábado con una master class impartida por Ciro Cascella.