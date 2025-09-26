Querétaro capta derrama turística de 103,000 millones de pesos en cuatro años

Querétaro, Qro. Durante los últimos cuatro años la entidad recibió una derrama económica de 103,000 millones de pesos debido a actividades turísticas, informó la secretaria de Turismo de Querétaro, Adriana Vega Vázquez Mellado, durante la glosa correspondiente al cuarto informe de gobierno.

Ese monto consolida al turismo como un motor clave para la economía del estado, refirió ante los integrantes de la LXI Legislatura.

Al reportar estadísticas acumuladas en los primeros cuatro años de la administración estatal 2021-2027, precisó que en ese periodo ingresaron al estado 74 millones de viajeros y la ocupación hotelera fue de 64 por ciento.

También se registró una inversión acumulada en infraestructura turística por 136 millones de pesos, impactando a 23 millones de turistas.

De igual manera, con una inversión de 85 millones de pesos de inversión pública y privada se desarrollaron 54 proyectos de infraestructura y equipamiento turísticos.

Asimismo, mencionó 13 proyectos que se gestaron en ocho municipios; la creación y actualización de reglamentos turísticos municipales en ocho demarcaciones.

En materia de capacitación, 17,000 prestadores de servicios recibieron asesorías por medio de 650 cursos en 30 temas. En lo que va de la administración, 190 personas se certificaron en el estándar de competencias laborales.

“Tenemos un instructor interno que es el que nos permite llegar a todas las comunidades con más de 30 cursos, (…) cada municipio va a su ritmo y cada comunidad va a un ritmo distinto, (…) tenemos más de 650 cursos en toda la administración”, declaró.

En el último año, dijo, se certificaron 66 nuevos guías de turistas, en total ya hay 200 guías certificados en la entidad.

En promoción turística, del 2024 al 2025 se invirtieron 77 millones de pesos en campañas de promoción en medios locales y nacionales.