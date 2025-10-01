Turismo de reuniones generó derrama de 517 millones de pesos en Querétaro

Querétaro, Qro. Durante el último año (2024-2025) el turismo de reuniones generó una derrama económica de 517 millones de pesos en la entidad, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo del estado, correspondientes al cuarto año de la administración.

Esa derrama está vinculada a las actividades y eventos que albergó el Querétaro Centro de Congresos (QCC) y el Teatro Metropolitano.

En el último año, ambos recintos recibieron 413,000 asistentes, reflejando un aumento de 11% respecto al periodo anterior, precisó la secretaria de Turismo de Querétaro, Adriana Vega Vázquez Mellado.

En el periodo del informe operaron 213 eventos que significaron un crecimiento de 7% en relación con el lapso anterior.

Estos eventos generaron ingresos directos por 39 millones de pesos en los recintos, pero representaron una derrama de 517 millones de pesos a nivel estatal.

“Tenemos 213 eventos operados, con un incremento del 7%, 413,000 asistentes en este periodo con un incremento del 11%, respecto al periodo anterior; con una derrama económica de 517 millones de pesos”, declaró.

De acuerdo con la oficina de Congresos y Convenciones (OCC) de la secretaría, el estado ganó 20 candidaturas para eventos grandes, representó un alza de 42 por ciento.

“Tenemos 20 candidaturas ya ganadas y un incremento del 42% respecto al periodo anterior; 195 grupos y convenciones atendidas que nos representa 37% más que el periodo anterior”, expresó.

Representación estatal en eventos

En paralelo a los eventos de reuniones que se realizaron en la entidad, en el último año Querétaro participó en 403 eventos locales, nacionales e internacionales, que se tradujeron en un aumento anual de 77% en aforo.

En particular, 338 fueron eventos locales que generaron una derrama económica de 1,771 millones de pesos.

Entre los eventos locales, enlistó, Querétaro fue sede del Torneo de la Amistad, también se realizó el festival de Día de Muertos y actividades relacionadas por las fiestas decembrinas, entre otros.

Respecto a los eventos nacionales, mencionó el Tianguis Turístico de Tijuana y la intervención del estado en el Punto México de la Secretaría de Turismo federal, en Ciudad de México.

En cuanto a las actividades internacionales, la entidad estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2025, en Madrid, España; así como la semana de Querétaro en Fundación Casa de México, también en Madrid, entre otros eventos.