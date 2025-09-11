Coparmex NL reconoce inversión federal y pide más infraestructura energética

Monterrey, NL. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León, Roberto Cantú Alanís, reconoció el anuncio del gobierno federal sobre nuevas inversiones en el estado, particularmente en el sector energético.

Señaló que la actividad productiva requiere un suministro constante de energía y que es positivo que se contemple una mayor inversión en esta materia a partir del próximo año.

Recordó que, como capital industrial, Nuevo León registra una alta demanda de energía, que en 2023 representó 9% del consumo nacional.

Por ello, consideró que es necesaria una mayor infraestructura de oferta energética, al señalar que la inversión en construcción pública y privada ha continuado este 2025 en el estado a diferencia del resto del país, donde ha sido hasta negativa.

Nuevo León registró en junio una tasa de crecimiento del 11.5% anual en el valor de la construcción –pública y privada-, mientras que a nivel nacional cayó -17.4% anual.

Por otra parte, Cantú Alanis destacó que es muy positivo que el gobierno de Nuevo León en 2026 pueda disponer de un mayor monto de participaciones federales –recursos de libre disposición--, un 7.36% más en términos reales de las aprobadas para este año, en caso de que se apruebe el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

En la medida que las familias de Nuevo León dispongan de una mejor infraestructura y servicios públicos, como el de salud, la productividad del estado aumentará, dijo.

“Para esto, necesitamos que verdaderamente esta propuesta de presupuesto sea aprobada por nuestros legisladores, y que efectivamente esos recursos se inviertan a la brevedad para contar con la energía eléctrica que tanto se requiere para el crecimiento del estado”, enfatizó el dirigente patronal.

Importante inversión para clínicas y hospitales del IMSS

Resaltó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos tenga partidas para la construcción de más clínicas familiares y hospitales del IMSS, para beneficio de los trabajadores y sus familias.

En los proyectos de inversión para Nuevo León, se asignaron 15,400 millones de pesos. De esta cifra la remodelación de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 15 y la demolición de la Casa de Máquinas de Monterrey contará con 40 millones; para la construcción del Hospital General de Santa Catarina se estiman 637 millones de pesos; para la UMF de Salinas Victoria otros 151 millones de pesos y para la UMF Escobedo 138 millones de pesos, de acuerdo al Paquete Fiscal Federal 2026.

“En Nuevo León, el sector patronal hace un gran esfuerzo por cumplir siempre a los trabajadores en los temas de IMSS, Infonavit, y lo que tenemos son quejas sobre los servicios que reciben de parte del IMSS”, añadió.

Necesidades financieras crecen

Por último, el líder empresarial agregó que Nuevo León es una de las tres entidades federativas con mayor aportación al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, pero también con una población creciente, demandas de servicios públicos en aumento y mayor flujo de migrantes en el país, sus necesidades financieras crecen.

De acuerdo con los datos de Gasto Programable por Entidad Federativa, del Proyecto del Presupuesto de Egresos 2026, para Nuevo León se prevé una asignación del 3.4% del total de gasto programable, por 238,501.3 millones de pesos, lo que representa un incremento del 5.6% respecto a 2025.

“El trato financiero para Nuevo León de parte de la federación debe ser objetivo y justo, los Gobiernos locales requieren de recursos para satisfacer las necesidades de las familias, y la federación concentra gran parte de los recursos tributarios que generamos en la entidad”, añadió.