Capacitación laboral en Nuevo León duplica promedio nacional, según datos de Censos Económicos 2024

Monterrey, NL. Según los datos de los Censos Económicos 2024, mientras que a nivel nacional solo el 5.6% de las unidades económicas, formales e informales, capacitaron a su personal, en Nuevo León la tasa fue del 11 por ciento. Esto se debe a que las empresas del estado consideran prioritaria la formación del capital humano, lo que redunda en una mayor productividad, señaló un análisis de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Un indicador de que el interés por la capacitación va en aumento se observa al comparar estas cifras con las de los Censos Económicos 2020. A nivel nacional la tasa creció 1.8 puntos porcentuales, mientras que en Nuevo León el incremento fue de 3.6 puntos.

Por otra parte, en el último Censo, las micro, pequeñas y medianas empresas —de hasta 10 personas— lograron capacitar al 6.3% de su personal, frente al 3.7% reportado a nivel nacional.

En el caso de las medianas empresas —de 51 a 250 trabajadores—, las tasas fueron prácticamente iguales: 67.2% a nivel nacional y 67.3% en Nuevo León. En tanto, las grandes empresas —con más de 251 empleados— alcanzaron los niveles más altos de capacitación, con 82.9% a nivel nacional y 81.6% en el estado.

Industria manufacturera busca mejorar competencias

El análisis de Coparmex destacó que, en Nuevo León, la industria manufacturera registró una tasa de 15% de unidades económicas que capacitaron a su personal. En contraste, a nivel nacional el promedio fue de 4.9 por ciento.

Por tamaño de empresa, en Nuevo León las grandes (manufactureras) fueron las que alcanzaron los niveles más altos, con 86.6 por ciento.

La directora de Coparmex Nuevo León, Cecilia Carrillo López destacó que para las empresas es claro que la capacitación significa una tasa de retorno para la organización, al crecer su productividad y competitividad. Esto adicional al cumplimiento de la normatividad de los patrones —en materia de capacitación— según el artículo 132, fracción XV, de la Ley Federal del Trabajo.

“En Nuevo León se cumple con la Ley y siempre se va más allá, como suele suceder en las prestaciones que se dan a los trabajadores, por eso también destaca en lo relativo a la capacitación”, expresó.

Aunque los datos evidencian que entre más grande es el tamaño de la empresa más capacitación ofrecen a su personal, no significa que para las de menor tamaño no sea importante dotar a su gente de nuevas habilidades y conocimientos, sino que, es probable que no se cuenten los recursos para invertir, explicó.

En ese sentido, Coparmex Nuevo León cuenta con un amplio catálogo de cursos y talleres de capacitación para ayudar a las empresas, sobre todo a las de menor tamaño, enfatizó la directiva.