Colón, el municipio de Querétaro que busca ser un polo de atracción para centros de datos

Querétaro, Qro. Al centro-oeste del estado, el municipio de Colón podría convertirse en el principal polo de atracción para las inversiones de centros de datos en Querétaro, de acuerdo con el presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada.

En la actualidad, dijo, la demarcación alberga seis unidades de centros de datos de las principales firmas globales, pero la proyección —añadió— es que en los próximos años concentre la mayoría de los proyectos que se instalen en el territorio queretano.

“La idea es que Colón concentre en un futuro la mayoría de los data centers del estado, que se haga una especie de ciudad de data centers, donde también estén, por ende, los data centers como empresa, pero que alrededor también haya vivienda y puedan vivir quienes trabajar alrededor de estas empresas”, apuntó.

Ante el objetivo de posicionar a Colón como un imán de este tipo de inversiones, está en proceso la construcción de una subestación para garantizar el suministro de electricidad, lo que atraiga probablemente a más instalaciones en esta rama tecnológica; anticipó que principalmente será utilizada por centros de datos.

Aunque reconoció que los centros de datos no son intensivos en personal, argumentó que generan empleos de alta especialización.

Características

Entre los puntos que distinguen a esta región, Colón destaca por su ubicación geográfica, clima y por tener baja actividad sísmica, enlistó; se localiza entre las zonas metropolitana y semidesértica del estado, además de albergar una fracción del Aeropuerto Internacional de Querétaro.

“Primera (característica), tiene un lugar geográfico privilegiado, segunda, un clima privilegiado, tercera, también somos un lugar asísmico, que eso también les interesa mucho en el tema de los data centers; (…) por la ubicación geográfica que tiene facilita mucho que tengan su backup, tiene que tener un backup cercano para que, si falla alguna información, tengan su respaldo a menos de ocho kilómetros donde estén instalados”.

Gaspar Trueba estimó que en los próximos 20 años el municipio podría congregar más centros de datos; ahondó que las inversiones en este sector las gestionan de la mano del gobierno estatal.

“Se estima que vengan muchos más, con decirte que la idea de que Colón en 20 años a lo mejor va a tener aproximadamente 20 o 30 data centers. (….) Se está trabajando con el estado, de hecho, ya llega uno de los más grandes; el gobernador (Mauricio Kuri González) también anunció hace unos días las inversiones históricas que llegan ahí al municipio, entonces, son proyectos que se está trabajando de la mano con Sedesu estatal”, expresó.

Retos

Sin embargo, el crecimiento de esta industria implicará retos para el municipio en materia de urbanización, prestación de servicios y desarrollo de vivienda, reconoció el presidente municipal.

Adelantó que en próximos días anunciarán un programa para construir 1,500 viviendas, es un proyecto que desarrollan en coordinación con el gobierno federal y en el que participará el sector privado.

Respecto a la demanda hídrica del municipio y las necesidades de los centros de datos, el presidente municipal de Colón precisó que en coordinación con el gobierno estatal se acordó la incorporación de recursos municipales para hacer nuevos pozos que abastezcan a las comunidades que carecen del recurso; y respecto al sector privado, comentó que las empresas deberán apegarse a la normatividad en la materia.

“Las empresas que lleguen al municipio pues que tengan sus derechos de agua, lo más importante es exigirles lo que hoy marca ya la normatividad: que es reciclar o bien el tratar el agua”, declaró.

Revisión a empresas

Respecto a los cuestionamientos que existen sobre la demanda de recursos hídricos en los centros de datos, el munícipe aseguró que los que están instalados en Colón operan con tecnología que les permite recircular el agua.

Con base en la normativa municipal, agregó, revisarán constantemente a todas las empresas, pero en particular a los centros de datos, para garantizar que operen con apego a los reglamentos ambientales.

“Estamos en constante revisión de todas las empresas, principalmente de estos data centers porque en algún momento se empezó a correr el rumor de que gastaban mucha agua, la realidad es que hoy vas a un data centers y usan el agua para enfriar el calor que generan todas las máquinas, (…) pero el agua la recirculan, entonces el agua está en constante recirculación, al menos los que están instalados en Colón tienen esa tecnología, lo cual hace que no gasten mucha agua”, aseveró.

El 25 de septiembre directivos de la CloudHQ y funcionarios federales confirmaron que, con la energía inicial asegurada, avanza la instalación del campus de seis centros de datos de la firma, en Colón; en el proyecto general la empresa invertirá 4,800 millones de dólares. Ese día el secretario de Desarrollo Sustentable del estado, Marco Antonio Del Prete Tercero, estimó que hay cerca de 18 centros de datos instalados en el estado, así como de 10 a 12 por instalarse.