Mundial 2026: FIFA da por sentado la presencia de Irán en pese a incertidumbre en Oriente Medio

Irán disputará el Mundial de Norteamérica 2026, "eso sin duda", afirmó el miércoles el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pese a que la participación del seleccionado asiático sigue siendo incierta a menos de dos meses de la inauguración del Mundial debido al conflicto en Oriente Medio.

"Irán vendrá, sin duda", afirmó Infantino durante un foro organizado por el canal de televisión CNBC en Washington. "Esperamos que en ese momento (el inicio del Mundial, el 11 de junio), la situación sea una situación pacífica, lo que realmente ayudaría", explicó.

"Pero Irán tiene que venir, representa a su pueblo, se ha clasificado, los jugadores quieren jugar", afirmó el presidente de la FIFA.

La participación de Irán en el Mundial había quedado en entredicho por la guerra con Estados Unidos e Israel, que estalló el 28 de febrero.

Pero Infantino ya asegurado anteriormente la participación del Team Melli en el Mundial, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien el mandamás de la FIFA aparece regularmente, había considerado en su momento que los jugadores iraníes podrían no estar "seguros" en Estados Unidos.

El Mundial de futbol de 2026, el primero que jugarán 48 selecciones, se disputará desde el 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

"Fuera de la politica"

Al comienzo de la guerra en Oriente Medio, Irán habló de un "boicot" al Mundial, antes de pedir a la FIFA que trasladara sus partidos de Estados Unidos a México, lo que fue rechazado por el organismo rector del fútbol.

Irán integra el Grupo G del Mundial, en el que enfrentará a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y a Egipto en Seattle.

Tras varias semanas de bombardeos aéreos sobre Irán y de represalias iraníes contra Israel y los países de la región, entró en vigor el 8 de abril una frágil tregua de dos semanas.

Pero Teherán ha cerrado el estratégico estrecho de Ormuz y Washington impone desde el lunes un bloqueo a los buques que proceden de o se dirigen a puertos iraníes.

Pero "el deporte debe estar fuera de la política", afirmó este miércoles Infantino.

"De acuerdo, no vivimos en la Luna, vivimos en el planeta Tierra. Pero si nadie más cree en construir puentes y en mantenerlos intactos y unidos, entonces somos nosotros quienes hacemos ese trabajo", agregó.

También consideró que el Mundial más grande jamás organizado (en tres países y con 48 selecciones) sería "un éxito" si resultara "exitoso desde el punto de vista de la seguridad, es decir, sin incidentes, y desde el punto de vista del fútbol, con grandes partidos y un fútbol emocionante".