Mundial 2026: Cierre del gobierno de EU retrasa planificación de seguridad para el torneo

El ⁠Gobierno de Estados Unidos ha liberado todos los fondos destinados a la ⁠seguridad de la Copa del Mundo de futbol, pero el actual cierre del Departamento de Seguridad Nacional ha afectado a la planificación y la coordinación, según declaró el ⁠miércoles un funcionario del departamento en una ⁠audiencia del Senado.

"Gran parte de los esfuerzos de planificación en curso para la Copa del Mundo se han ralentizado y se han retrasado debido a la falta de asignaciones presupuestarias y a los despidos temporales de personal", declaró Christopher Tomney, director de la Oficina de Conciencia Situacional de Seguridad Nacional del DHS, ante la Comisión de Asignaciones del Senado.

Los informes de inteligencia revisados por Reuters el mes pasado advertían del riesgo de que extremistas y delincuentes atacaran la Copa del Mundo, y los funcionarios encargados de los preparativos del torneo de futbol dieron la voz de alarma ante el retraso en la asignación de los fondos de seguridad aprobados.

Tomney afirmó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ya ha distribuido los 625 millones de dólares destinados a la seguridad. El torneo, en el que participan 48 equipos y que es uno de los mayores eventos deportivos del mundo, se celebrará en junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

"Ya se han liberado todos los fondos. FEMA GO está en marcha y operativo", afirmó, refiriéndose al sistema de gestión de subvenciones de ⁠la agencia de gestión de desastres.

El cierre ⁠del DHS ha superado los dos ⁠meses, y los legisladores del Congreso no logran ponerse de acuerdo sobre la legislación para financiar ⁠la agencia tras la campaña de mano dura del presidente Donald Trump contra la inmigración. Trump firmó a principios de este mes una orden para pagar a todos los empleados del DHS.

Cuando se le preguntó cómo había afectado concretamente el cierre a la capacidad de la agencia para organizar el evento, Tomney señaló la salida de cientos de agentes de seguridad del transporte de la Administración de Seguridad en el Transporte.

"No podemos ⁠reemplazar esa experiencia de la noche a la mañana. Ha obstaculizado nuestra coordinación con las autoridades estatales y locales", afirmó.