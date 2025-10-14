Airbnb generó 17,000 millones de pesos en derrama económica para Jalisco en 2024

Guadalajara, Jal. La plataforma tecnológica Airbnb, generó en 2024 más de 17,000 millones de pesos en derrama económica para Jalisco, tanto por la actividad propia de los anfitriones o dueños de los inmuebles de alojamiento, como por la cadena de valor que incluye a proveedores y servicios secundarios que ofrecen principalmente micro y pequeños negocios locales, informó la compañía.

De acuerdo con un análisis interno de la plataforma, el gasto de los huéspedes que utilizaron Airbnb ayudó a sostener más de 36,000 fuentes de trabajo en Jalisco y generó más de 4,400 millones de pesos en ingresos directos.

No obstante, según la propia compañía, en 2024, por cada peso gastado en una estancia en Airbnb en México, los huéspedes gastaron aproximadamente cuatro pesos adicionales en la economía local, principalmente en rubros como alimentos, transporte, entretenimiento y comercio.

"Sectores como alimentos y bebidas, entretenimiento, transporte, comercio, artesanías y cultura recibieron un impulso directo gracias al gasto de los huéspedes", subrayó la empresa a través de un comunicado.

Destaca turismo nacional

Según la compañía tecnológica, los viajeros locales son los mayores impulsores de la industria turística en Jalisco ya que casi el 75% de las reservaciones en Jalisco el año pasado fueron realizadas por mexicanos.

"Airbnb ha cambiado la manera en que los visitantes experimentan el estado transformándolo en un destino aún más atractivo para turistas de todo el mundo y en especial de nuestro país. La plataforma no solo facilita conexiones únicas entre viajeros y anfitriones locales, sino que también ha desempeñado un papel crucial en el impulso económico del estado".

Según el estudio, los sectores más beneficiados a nivel nacional fueron servicios de alimentos y alojamiento (33%), artes, entretenimiento y recreación (15%), transporte terrestre (11%), comercio y reparación (10%).

Además, subraya el análisis de la compañía, el 45% del gasto generado por huéspedes en Airbnb se realizó en los barrios donde se ubicaban los alojamientos, "beneficiando directamente a comunidades que tradicionalmente quedan fuera del turismo masivo".