Alcaldías con más espacios de Airbnb en la Ciudad de México

La Ciudad de México es uno de los principales destinos turísticos de México, especialmente en los últimos años algunas de las colonias céntricas del país se han posicionado como un destino favorito de los viajeros extranjeros.

El mercado de viviendas para estancias temporales ha crecido también de manera importante.

La alcaldía Cuauhtémoc, que aloja a colonias como la Roma, Condesa o el Centro Histórico, es la que más viviendas tiene en la plataforma Airbnb con poco más de 12,200 espacios de alojamiento.

En segundo lugar se ubica la alcaldía Miguel Hidalgo con poco más de 4,500 espacios en renta en dicha plataforma.

Las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Álvaro Obregón completan el top cinco entre las que más espacios de vivienda tienen registrados en Airbnb.