Cancún, QR. El proyecto del Tren Maya de la próxima administración federal sí se financiará con los recursos que actualmente se destinan al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), aseguró el presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, Luis Alegre Salazar.

Sin embargo, aclaró que lo anterior no significa que se vaya a dejar de promocionar al país a nivel internacional.

De acuerdo con el Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Cuenta Pública 2017, los recursos pagados del CPTM fueron por de 4,863.9 millones de pesos, cifra superior en 700.9% con relación al presupuesto aprobado.

Esta variación obedece al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de servicios personales (12.9%), gastos de operación (1,068.7%) y otros de corriente (258.2 por ciento).

El diputado federal por Quintana Roo indicó en entrevista con El Economista que los recursos que ahora se ejerzan en la promoción se invertirán de manera responsable y no en excesos como sucedió en el pasado.

“Esa crítica que viene de algunas organizaciones en el sentido de que se va a dejar de promocionar al país no es cierto; que se van a usar los recursos del DNR (Derecho de No Residente) para financiar el Tren Maya, eso sí es cierto, pero el tema es de que no vamos a interrumpir la promoción, sino que vamos a hacerlo de manera responsable”, manifestó.

El legislador dijo que quienes critican esta medida evaden precisar el hecho de que los hasta 8,000 millones de pesos anuales que hoy en día se generan por el DNR se manejaron en el pasado de manera poco transparente, en campañas promocionales de las que no se tiene registro de su efectividad o impacto real.

“Nosotros en cambio vamos a dejar un producto turístico que va durar 50 o 100 años y va a detonar la economía de todo el sureste del país”, añadió.

Sin precisar qué porcentaje del DNR se destinará al Tren Maya, Alegre Salazar señaló que gran parte de los recursos se destinarán a este proyecto, mientras que otra proporción seguirá invirtiéndose en la promoción turística del país.

Adelantó que se hará un anuncio en las próximas semanas sobre el impulso a seis nuevos polos turísticos, con el objetivo de dispersar la derrama que genera el turismo en México, ya que actualmente sólo cinco o seis destinos se reparten más de 80% del turismo internacional que llega al mercado local.

Creación de un producto

“Usaremos de manera responsable los recursos públicos para generar beneficios tangibles y efectivos que lleguen a mucha más gente y no se concentren sólo en los mismos lugares de siempre”, afirmó.

El Tren Maya, aseveró, permitirá crear circuitos que podrán recorrer los turistas en 10 o 15 días a lo largo de cinco estados del sureste, desde Cancún hasta Palenque.

Esto permitirá crear un producto que amplíe la estancia promedio de los visitantes extranjeros y como consecuencia, que crezca el gasto promedio, pero distribuido a lo largo de todo lo que se conoce actualmente como el Mundo Maya, comentó el presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados.

Expresó que el estado que mayor inversión requerirá es Quintana Roo, pues a diferencia de Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas, es la única entidad que carece de vía férrea, y ello implicará una inversión en el trazo y tendido de las vías. En los otros territorios, refirió, la inversión será menor, puesto que se aprovechará las vías férreas existentes.

Indicó que se someterá a revisión el programa de Pueblos Mágicos, porque ha crecido mucho y necesita focalizar los recursos en los sitios que sí han logrado capitalizar los beneficios de este programa. Se pondrá además, reiteró, un alto temporal a nuevos nombramientos hasta que el programa se afine.

Combate al sargazo

Otras de las líneas importantes de su trabajo será el tema del sargazo, cuyo fenómeno está poniendo en riesgo a la industria turística del Caribe mexicano.

La estrategia que buscarán implementar constará de tres etapas; la primera es de corto plazo, garantizando los recursos que permitan el retiro eficiente del alga una vez depositado en las costas, con técnicas que permitan minimizar al máximo el impacto en la calidad de las playas.

La segunda es de mediano plazo, definiendo y financiando de manera permanente una técnica efectiva que permita capturar el sargazo en altamar, ya sea con barreras o barcazas que lo retengan antes de que llegue a las playas.

La tercera etapa de largo plazo es la más ambiciosa e implicará un trabajo diplomático, pues los expertos han determinado que la causa más probable que está generando este fenómeno es el uso excesivo de fertilizantes en los cultivos que baña el río Amazonas y que eventualmente desembocan en el océano, creando la masa de sargazo que es conducida por las corrientes marinas hacia la región Caribe.

El diputado federal por Quintana Roo explicó que la mancha de sargazo que se origina en la desembocadura del río Amazonas duplica su tamaño cada 18 días en altamar por efecto de los fertilizantes y para cuando llega al Caribe es ya una masa gigantesca que está poniendo en riesgo la economía no sólo de Cancún, sino de los países en toda esta región.

El trabajo diplomático consistirá en solicitar a Brasil modificar sus técnicas de cultivo para impedir que este fenómeno siga reproduciéndose de manera cíclica, expuso.

La bolsa para poner en marcha desde el gobierno federal las diferentes etapas de combate al sargazo se conformará con recursos del Fondo de Desastres Naturales, así como de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología en lo que toca a la investigación para el aprovechamiento industrial del alga.

