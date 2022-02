Para que la Ciudad de México pueda generar mayores condiciones de bienestar, incluido lo económico, se ha desarrollado una estrategia centrada en mejorar la seguridad, aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la entrega de reconocimientos al Policía Distinguido, la mandataria local expuso que se han centrado en cuatro ejes, el primero de ellos es la Atención a las causas para abrir los grandes derechos a la población.

Este primer eje consiste en que los capitalinos accedan a mayores oportunidades por medio de programas (como PILARES, Barrio Adentro, Jóvenes Unen al Barrio), y de la apertura de centros educativos (como la Universidad Rosario Castellanos y que cuenta con 30,000 jóvenes estudiando).

“Así que la Atención a las Causas es parte fundamental de la estrategia. No podemos tener seguridad, no podemos tener paz si no hay justicia, si no hay derechos para los habitantes de la ciudad, particularmente a los jóvenes”, ahondó.

El segundo eje se trata de Más y Mejor Policía, que busca incrementar los cuerpos de seguridad pública; el tercer eje se centra en Inteligencia y capacidad de investigación; y el cuarto es Coordinación entre la Fiscalía General de Justicia, las alcaldías y la Secretaría de Seguridad del Gobierno de México.

Resultados

La jefa de Gobierno informó que por la estrategia de mejorar la seguridad en la Ciudad de México, los homicidios dolosos disminuyeron 65%, ya que pasaron de 135 homicidios mensuales en enero del 2019 a 47 en enero del 2022.

Además de que, en ese mismo periodo, los delitos de alto impacto se redujeron en 58 por ciento.

“En la cifra de homicidios no se lograba este número en ningún mes desde hace 15 años en la Ciudad de México. Así que muchas gracias a la policía de la Ciudad de México, a la policía preventiva, bancaria, industrial, a la policía de investigación y a todo el gabinete de seguridad", comentó.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 al 31 de enero del 2022 han realizado 616 remisiones ante el Ministerio Público por delitos de alto impacto, lo que derivó en la detención de 796 presuntos delincuentes.

“Los delitos con mayor número de detenciones son robo a transeúnte en vía pública con 516; robo a negocio con violencia, 87 detenidos; robo de vehículo sin violencia, 50 detenidos; robo de vehículo con violencia, 30 detenidos; por lesiones por disparo de arma de fuego, 28 detenidos; y por homicidio doloso fueron detenidas 13 personas en este mes de enero”, dijo.

En tanto, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, expuso que en enero del 2022 han obtenido 1,490 vinculaciones a proceso y 878 prisiones preventivas, lo que generó que las vinculaciones a proceso pasaron de 37.6% en el 2019 a 58.9% en este año.

La prisión preventiva por robo pasó de 44% en el 2019 a 79% en el 2022.