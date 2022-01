Monterrey, NL. Una cifra no vista en las anteriores olas de Covid-19, se presentó este sábado 8 de enero con 4,679 casos confirmados, lo que representó un incremento de 109.35% en los últimos tres días. Por ello, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, hizo un enérgico llamado a la población para evitar reuniones sociales y salidas no esenciales, para privilegiar el regreso a clases mixto, híbrido y voluntario, a partir del próximo lunes 10 de enero.

“El lunes volvemos a un modelo mixto, híbrido y voluntario de regreso a clases y posponemos los aforos permitidos. Todas las escuelas estarán abiertas, tomamos esta decisión porque en muchos casos gran porcentaje de los menores que asisten encuentran mayor refugio en la escuela, donde serán supervisados y estarán en espacios abiertos, y los padres no tendrán la preocupación de dejar a los niños solos”, indicó el mandatario estatal.

Anunció que se abrirá una plataforma de registro de menores vacunados en el estado, porque además de los 50,000 niños vacunados en el Programa de Vacunación Transfronteriza, se estima que hay entre 150,000 y 200,000 menores que ya están inoculados con algún biológico.

“Son dos años perdidos, no podemos perder una semana más en el sistema educativo (…), estamos ante un virus muy contagioso, por ello hago un llamado enérgico, no es momento de reuniones sociales, ni de carnes asadas, requerimos que los ciudadanos sean corresponsables, para el gobierno el derecho a estudiar es más importante sobre las fiestas, que se privilegie el estudio y el trabajo en casa, traten de no salir”, instó el mandatario.

Agregó que hay auditores de las Secretarías de Salud, Trabajo y Protección Civil vigilando que en los establecimientos se cumpla con las medidas sanitarias y con el aforo del 50%, en espacios abiertos y cerrados. “Anoche cerramos ocho casinos, el interés superior es de los niños, merecen una ciudad abierta, que sea corresponsable, no habrá tolerancia”.

Recalcó que se pide la corresponsabilidad de los padres quienes deberán decidir si sus hijos asisten a clases, si hay duda o tienen síntomas deben estar en casa los niños.

“Para nosotros lo más sencillo sería cerrar todo; eso no merece Nuevo León, decidimos estar de frente y vamos a estar a diario ajustando y calibrando estrategias, ante un virus que está evolucionando por horas, el éxito es corresponsabilidad de todos, si todos somos parte de esta crisis, todos somos parte de la solución”, apuntó el gobernador.

Falta el pico más alto

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, alertó que este acelerado crecimiento en contagios de Covid-19 es reflejo de las fiestas de fin de año, pues el día 31 de diciembre de 2021 había 1,393 casos positivos y la cifra se disparó a 2,574 el 5 de enero y llegó a 4,679 este sábado 8 de enero, y también las hospitalizaciones aumentaron de 230 a 310 en el mismo periodo, por ello prácticamente todo el estado está en semáforo rojo epidemiológico.

“Falta la siguiente etapa cuando regresan los viajeros, el reflejo de esta movilidad se observará dentro de una semana”, advirtió la funcionaria estatal.