Tijuana, BC. En los últimos años, el desarrollo de construcción de viviendas, en especial los proyectos verticales, ha sido mayor en las zonas urbanizada de Tijuana.

Sobre ello, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de la entidad advirtió que hay riesgo de que los servicios colapsen ante la falta de mantenimiento y modernización de la ciudad.

El presidente de CMIC local, Gabriel Antonio Valenzuela Moreno, explicó que durante la actual administración federal, la política de desarrollo de vivienda dejó de lado las construcciones en la periferia de los municipios, para dar prioridad a aquellas áreas dentro de las ciudades, donde ya cuentan con agua, drenaje, electricidad y están cerca de escuelas y mercados públicos.

El problema, dijo Valenzuela Moreno, es que el desarrollo de la infraestructura, como calles o tuberías, no ha sido al mismo ritmo de los proyectos verticales, que en casi dos años han significado casi 1,000 condominios de alto costo y que demandan las facilidades de cualquier familia o habitante dentro de la mancha urbana.

Tendencia al alza

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) informó que, antes de terminar el 2018, Tijuana contará con alrededor de 50 proyectos de desarrollo de obra vertical, que representarán 3,000 millones de pesos de inversión y hay planes de que la ciudad en el 2019 continúe con la misma tendencia de crecimiento.

“Existe un riesgo real de que la infraestructura que actualmente hay no tenga la solvencia para responder a todo lo que estamos poniendo encima, por ejemplo, las tuberías del drenaje no tienen la capacidad para funcionar a 100%, no deben estar llenas y, con la cantidad de gente que se proyecta que llegue a vivir, será indispensable cambiarlas o pensar en cómo se les va a garantizar ese servicio”, alertó el presidente estatal de Canadevi, José Luis Padilla.

Puntualizó que este tipo de obra vino a suplir el desarrollo de vivienda económica para trabajadores que tienen acceso a dos o tres salarios mínimos, que se traducen en créditos hipotecarios de no mayor alcance; en cambio, cuando se trata de los nuevos proyectos el costo es entre 800 y hasta 1 millón de pesos.

“Necesitamos pensar no sólo en quiénes van a comprar, sino en la calidad de vida de la gente que va a vivir en esos desarrollos. No es sólo la vivienda sino los servicios, ya quedan pocos terrenos en las áreas urbanizadas, lo que advertimos es que se debe pensar en modernizar la infraestructura para evitar un colapso”, añadió.

En el 2017, el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana aseguró que se construyeron 700 nuevos condominios en la ciudad, como parte del proyecto inmobiliario Alta Baja, que consiste en obras situadas en fraccionamientos exclusivos.

