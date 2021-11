Los Cabos, BCS. Ante el desasosiego económico que se vive a nivel nacional, una de las estrategias adoptadas por los gobiernos subnacionales es la construcción de una agenda regional que denote a las economías locales.

En este contexto, los días 11 y 12 de noviembre se realizará el SUMMIT 2021 del Foro de Mar de Cortés, cuyo objetivo es convertir a esta región en uno de los principales polos de desarrollo sostenible del país y del mundo.

En dicho marco se integran a los cinco estados que tienen litorales con el Mar de Cortés (Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora) con líderes gubernamentales, sociales y empresariales, a fin de trabajar en una agenda regional que produzca bienes y servicios para la sociedad, y, por ende, se impulsen a las economías locales sin afectar el medio ambiente.

Debido a que la economía nacional se encuentra contraída (la cifra oportuna del PIB de México que publica el Inegi reporta una caída de 0.23% a tasa trimestral desestacionalizada en el tercer trimestre del 2021), cobra relevancia el papel de los cinco estados que colindan con el Mar de Cortés.

En conjunto, estas entidades contribuyen con 10.8% del PIB nacional, que equivale a 2.5 billones de pesos. El crecimiento económico de esta región, medido por el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Inegi, promedió 2.4% anual en la última década y 4.6% en niveles prepandemia. A nivel nacional los resultados fueron de 1.6 y 2.1%, respectivamente, es decir, más del doble de dinamismo en periodo prepandémico.

Uno de los ejes de la agenda regional del Mar de Cortés es impulsar durante los próximos años, por la vocación de cada estado, los sectores industrial, de pesca y de turismo sostenible.

Por ejemplo, Sinaloa, que es la economía número 18 por tamaño con una contribución de 2.2% del PIB nacional, se considera el estado agrícola más importante del país, conocido como el “granero de México”; el sector primario que agrupa a la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, es el segundo en importancia, después del comercio mayorista, al representar 12.8% de su actividad económica.

Nayarit es el estado en el que más se pesca camarón en el país, aunque también sobresale en la producción de azúcar y tabaco; es la economía 30 en tamaño con 0.7% del PIB nacional y su principal sector es servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (13.7% de su actividad total).

En el caso de Baja California Sur, su principal actividad económica es el turismo y los servicios complementarios, por ello, la construcción es su motor (22.8% de su PIB); ocupa la posición 28 en aportación a la economía mexicana, con 0.9 por ciento.

Por último, Sonora y Baja California forman parte del top 10 de las economías más grandes del país, con participaciones al PIB de México de 3.4 % (lugar 10) y 3.5% (8), respectivamente.

Para Sonora, que es uno de los estados que consolida los lazos comerciales entre México y Estados Unidos, su mayor sector es la manufactura, con 25.0% de su PIB, no obstante, también destaca en la agricultura, la ganadería y la pesca.

Baja California es considerado uno de los puentes económicos más importantes con la Unión Americana y su vocación se concentra en las industrias manufactureras (30% de su actividad total), aunque sobresale en turismo y sectores primarios.

Asistentes

El SUMMIT 2021 del Foro de Mar de Cortés se lleva a cabo los días 11 y 12 de noviembre y participan personalidades como Ricardo Hausmann, fundador y director del Harvard’s Growth Lab y del Rafik Hariri Professor of the Practice of International Political Economy en la Harvard Kennedy School; Christy R. Walton, filántropa y empresaria; Ernesto Stein representante del BID en México; Adriana Tortajada Narváez, directora Global de Emprendimiento en Grupo Santander; Agustín Coppel, CEO de Grupo Coppel; Valeria Moy, Directora general del IMCO; entre otras.

También participan los gobernadores de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío; Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; Sinaloa, Rubén Rocha Moya; y de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.