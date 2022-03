Querétaro, Qro. El pequeño comercio local está en riesgo de permanecer en el Centro Histórico de la capital del estado, debido al encarecimiento de las rentas y al arribo de grandes marcas, expuso el presidente de la Asociación de Empresarios y Residentes del Centro Histórico, Alfredo Serrano Valdés.

De acuerdo con el empresario, en los últimos 15 años las rentas de locales en esta zona se elevaron desde 30 hasta 45%, rondando actualmente entre 25,000 y 30,000 pesos mensuales.

“Se debe a que las grandes transnacionales nos están ganando. En el Centro Histórico ya es poco el comercio queretano que hay, cuando antes 90% de la calle de Corregidora era de comercio queretano. Yo tengo 40 años ejerciendo el comercio y casi 90% de la gente de ahí era local, hoy ya no lo hay”, expuso.

En la calle Corregidora, una de las principales arterías del Centro Histórico, de 130 locales apenas 19.2% (25) son comercios locales; sin embargo, de esos 25 comercios 12 estarían en riesgo de cierre, puntualizó.

“Yo me fui a la quiebra por ese tema, por las rentas, por la pandemia, por todo lo que está sucediendo (…) No queremos que desaparezcan (los comercios locales), vamos a impulsar todo lo que se pueda para que no desaparezcan, pero si seguimos con estos temas tan delicados pueden terminar desapareciendo en seis meses”, expuso.

Diversos establecimientos icónicos del primer cuadro de la ciudad han cerrado sus puertas, debido a que resulta inviable seguir operando con altos costos de renta, aunado a la presión comercial que genera el arribo de tiendas de marcas transnacionales, explicó.

“Como las nieves famosas queretanas que estaban en Corregidora hoy ya no están, entonces ese es el comercio que se ejercía en Querétaro, hoy está lleno de grandes transnacionales (…) las grandes marcas de relojes, de zapatería, en todos esos rubros son los que están entrando y son los que están pudiendo pagar los capitales que están pidiendo los dueños de los locales”, expuso.

Por tanto, a través de la asociación se diseña un proyecto que tiene como objetivo impulsar la permanencia del comercio local en el Centro Histórico de Querétaro. De acuerdo con Serrano Valdés, la iniciativa será presentada ante los gobiernos municipal y estatal.

“Eso es lo importante, que hoy ya estamos trabajando con la autoridad y empujar ese proyecto para ver en qué podemos contribuir, porque no sólo es quejarnos (…) Ya tienen conocimiento del proyecto, hoy estamos esperando a que nos reciban, es un proyecto que jala desde el comercio en vía pública hasta el comercio en pequeño”, explicó.

Empleos

El sector comercio es uno de los principales empleadores en el estado, así como una de las ramas con mayor contribución a la economía del estado.

El último Censo Económico (2019) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó 115,532 establecimientos en el estado: 47.1% (54,416) son informales y 52.9% formales (61,116).

La mayor proporción de unidades corresponde al sector terciario: 46.1% se dedican al comercio y 42.2% a los servicios, 9.4% a las manufacturas y 2.2% al resto de actividades económicas.

