Puebla, Pue. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Puebla prevé que las inversiones por 250 millones de pesos para abrir y ampliar negocios, que estaban consideradas para el primer semestre del año, serán canceladas por la pandemia de Covid-19, ya que se destinarán gran parte de recursos para la reactivación económica.

Olga Méndez Juárez, presidenta de la cámara en Puebla, comentó que la emergencia sanitaria hace inviable que algunos de los socios emprendan proyectos; actualmente, permanecen cerrados 500 de 700 restaurantes por las bajas ventas.

“Los planes para abrir nuevos establecimientos o ampliar los existentes estaban considerados a arrancar después de marzo y terminar entre agosto y septiembre, pero el contexto actual hace imposible emprenderlos, ya que el dinero lo están usando para autofinanciar pagos de salarios y otros servicios como luz y teléfono, aun cuando están suspendidas las actividades”, expresó.

Mencionó que empresarios que cerraron negocios no pretenden invertir, debido a que necesitan recursos para paliar la inactividad que afecta más a los que se encuentran en centros comerciales y en el Centro Histórico, que estará cerrado a vehículos hasta el 30 de mayo.

Méndez Juárez recordó que esta inversión iba a ser menor respecto a lo que se aplicó el año pasado durante el primer semestre, cuando se alcanzaron los 310 millones de pesos, pese a la inestabilidad económica que existía a nivel nacional.

En los primeros seis meses de este 2020 se tenían previstos 40 proyectos, de los cuales, 25 eran nuevos establecimientos y el resto ampliaciones; entre todos generarían 900 empleos.

“Del total, 10 eran inversiones de restauranteros foráneas, provenientes de Monterrey, la Ciudad de México y Veracruz, quienes por el coronavirus decidieron declinar y mejor reorientar el dinero a mantener sus otros negocios”, expuso.

A la baja

La presidenta estatal de la Canirac explicó que la cifra de cierres de negocios podría subir a otros 100, para tener en total 600 restaurantes sin actividad, debido a que las ventas se desplomaron 80%, aun cuando hacen entregas a domicilio.

“El comensal que acude con frecuencia a un restaurante no está acostumbrado a esa opción, porque refiere que el sabor es distinto, pero no hay otra opción; e igual al empresario tampoco conviene, porque la venta es menor al no consumir bebidas”, ahondó.

Agregó que los empresarios deberán analizar si al cierre del año retoman las inversiones, aunque dependerá de cuándo se levante la alerta sanitaria.

