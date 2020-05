Querétaro, Qro. Tras la determinación del Consejo de Salubridad General (CSG) que determinó como actividad esencial las industrias de la construcción, minería y fabricación de quipo de transporte, el gobierno estatal de Querétaro precisó que este punto consiste en que el 18 de mayo inicie el proceso de identificación de protocolos sanitarios.

El secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio del Prete Tercero, detalló que será hasta el primero de junio cuando se reactiven formalmente estas tres nuevas actividades esenciales, previo a que del 18 de mayo al 31 de mayo se preparen los esquemas sanitarios.

“Empieza a haber mucha más gente en las calles, esto implica que pareciera para que mañana 18 arranquen las actividades y esto no es así, el 18 de mayo no inician actividades más allá de las que se consideran esenciales, las nuevas esenciales del acuerdo iniciarán a preparar protocolos, adecuar sus instalaciones, preparar sus procesos de producción para que el primero de junio inicien sus procesos de producción. No pueden empezar a construir y a realizar acciones productivas como normalmente se hacen”, precisó.

El acuerdo establece que se deben aprobar los protocolos por parte de las autoridades federales, por lo que en el ámbito estatal se buscará que a través de las secretarías estatales se facilite la implementación de estos protocolos.

El documento establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF) —donde se estipulan nuevas actividades esenciales— detalla que si no se cumplen con los puntos expuestos se procederá a la clausura de empresas o industrias que pongan en riesgo la salud de sus trabajadores.

“Iniciarán a laboral el primero de junio del 2020, deberán observar que el periodo de preparación inicia el 18 de mayo de 2020, para efecto de ello deberán presentar protocolos de seguridad sanitaria acorde con lineamientos generales de la secretarías de Salud, de Economía, Trabajo y Previsión Social (…) El plazo del 18 de mayo al 1 de junio de 2020 se llevará a cabo el proceso de establecen protocolos y mecanismos de seguridad”, pronunció.

Del Prete Tercero detalló que a nivel federal se establecerá un sistema de semáforos regionalizado que se implementará a partir del primero de junio, rango que será revisando por la Secretaría de Salud.

El titular de Sedesu, expuso que hay protocolos que plantean el traslado de los trabajadores desde y hasta sus casas, además en el ámbito estatal se planteó que se asegure que los trabajadores lleguen directamente a sus hogares.

En la industria de la construcción, a nivel estatal se identifica a cerca de 500 empresas, sumando otras ramas que integran este sector. Mientras que la industria automotriz integra más de 300 empresas en la entidad y la aeroespacial más de 80 empresas y organizaciones vinculadas a este sector.

La industria aeroespacial trabajará con el mínimo indispensable de sus operaciones, agregó, debido al detenimiento que enfrenta este sector en el mundo.

En este contexto, el secretario estatal reiteró que el proceso de reactivación económica se llevará a cabo en cinco pasos que se efectuarán en coordinación con las empresas.

La primera fase son los lineamientos, paso que consiste en la presentación que realizará la Secretaría de Salud federal respecto a las condiciones de seguridad que deben cumplir todos los sectores; a su vez, las distintas dependencias deberán diseñar las guías de implementación para sus gremios.

La segunda es la convocatoria y reuniones sectoriales, etapa en la que los secretarios presentarán ante los integrantes de sus sectores las guías elaboradas.

La tercera es la participación social, en el cual los integrantes de los diferentes gremios se encargarán de diseñar sus propuestas y presentar sus observaciones a cada dependencia, para que los titulares de las mismas validen las resoluciones.

La cuarta consiste en hacer adecuaciones, durante esta fase los negocios realizarán los ajustes necesarios y se declararán listos para el regreso a sus actividades; tiempo en el que la administración estatal autorizará el protocolo establecido en conjunto, buscando que se tenga una interacción segura.

La quinta fase es el retorno gradual, por lo que iniciará el retorno a las actividades con inspecciones aleatorias de las autoridades a los negocios, con el avance de este proceso se realizarán mediciones de los resultados y en su caso ajustes a las guías de interacción.