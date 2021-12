Derivado de que en las últimas semanas han incrementado de manera significativa los precios de los viajes de las plataformas de transporte como Uber y Didi, el Gobierno de la Ciudad de México revisará la regulación de estas aplicaciones de transporte, dijo Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la capital del país dijo que ya se comunicó con el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) capitalina, Andrés Lajous Loaeza, para que revise su situación, así como las razones de los incrementos en el servicio.

“Tiene que ver con un asunto de mercado y de las propias aplicaciones, no tiene nada que ver con el Gobierno de la Ciudad, ni mucho menos. No nos parece correcto que eleven, no es un asunto de que aumenta la demanda y entonces aumentan los precios, porque afecta directamente al bolsillo de la ciudadanía”, dijo Sheinbaum Pardo.

“Le pedí al secretario de Movilidad que revise la regulación en estos casos, hasta este momento no hay ninguna regulación, más que un aprovechamiento que se cobra desde hace años, que va a un fideicomiso y entra directamente para la sustitución de vehículos”, añadió la mandataria local.

Fortalecimientode Mi Taxi CDMX

La funcionaria local expuso que ante el incremento de precios de las aplicaciones de transporte, también están trabajando para que se cuenten con más conductores en la app Mi Taxi CDMX, la cual ofrece precios más accesibles.

“Funciona bien la aplicación, pero lo que necesitamos es que más taxistas se incorporen para que, a la hora de que solicite la ciudadanía un taxi, realmente haya el número de taxis que puedan dar el servicio”, sostuvo.

“En este momento, la Semovi está en un trabajo muy importante para seguir aumentando el número de taxis que se integren a esta aplicación, e invitamos a los taxistas a que lo hagan, es una gran oportunidad para dar un buen servicio, servicio seguro y que sean los taxistas de la ciudad quienes tengan una parte importante de esta demanda, aprovechando los altos precios de las aplicaciones”, recalcó Claudia Sheinbaum.

kg