Los altos precios de las tarifas de la aplicación Didi en la Ciudad de México son provocados por la alta demanda que se da en la temporada decembrina, por lo que estos se reducirán en enero de 2022, cuando esta demanda baje, según Jordi Cueto, director de Relaciones Públicas de Didi México, para quien este aumento de los precios es un asunto entre privados.

Usuarios de Uber y Didi se han quejado en redes sociales de los altos precios en las tarifas de estas aplicaciones en semanas recientes. Cueto dijo que Didi detectó el mayor incremento en los precios de los viajes en el fin de semana del 17 al 19 de diciembre de 2021. El mismo fin de semana, Uber aclaró que el aumento en sus precios se debía a que la demanda superaba a los autos disponibles en la plataforma.

“Esperamos que este fin de semana que pasó se dieron las mayores alzas de precio; pueden seguir algunas alzas y tarifa dinámica los próximos días, pero sin duda para enero se va a normalizar completamente”, dijo Cueto en entrevista.

Los memes y los reclamos acerca de la tarifa dinámica no se hicieron esperar. Este martes 21 de diciembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no le parecía correcto que las aplicaciones “eleven los precios, porque no se trata de un asunto de que aumenta la demanda y entonces aumentan los precios, porque afecta directamente al bolsillo de la ciudadanía”.

Sheinbaum dijo que le pidió al secretario de Movilidad (Semovi) de la ciudad que revisara la regulación de este tipo de transporte en la ciudad. “No hay ninguna regulación más que el aprovechamiento que se cobra desde hace años y que va a un fideicomiso para luego destinarse a la sustitución de vehículos”, añadió.

¿Qué es la tarifa dinámica?

Cueto piensa que los precios de las plataformas de transporte son un asunto entre privados (los conductores y los pasajeros), que sí tienen que ver con la demanda y la oferta. El avance de los esquemas de vacunación, la temporada de las fiestas decembrinas y las actividades que ofrece la ciudad han incrementado la demanda por servicios de transporte.

Cuando el número de solicitudes de usuarios rebasa a la cantidad de conductores que pueden ofrecer el servicio, las aplicaciones activan la llamada tarifa dinámica, “un multiplicador de la tarifa estándar”, según lo describen Uber y Didi, que sirve para a atraer a más conductores donde la demanda ha superado a la oferta.

Según Jordi Cueto, de Didi, todo lo que la compañía de transporte recibe por la tarifa dinámica lo destina a bonos, promociones y recompensas para atraer a más conductores. Ambas aplicaciones asientan el cobro de la tarifa dinámica en sus Términos y condiciones de servicio para la jurisdicción mexicana, donde se establece que sus precios pueden variar según la demanda.

Claudia Sheinbaum concordó de cierta manera con el directivo de Didi. Según la jefa de Gobierno, una de las acciones que está realizando la Ciudad de México para combatir el alza de precios de estas aplicaciones es impulsar la aplicación MiTaxi, lo que mejoraría la oferta de transporte de la ciudad, reduciendo así los precios.

