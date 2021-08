Monterrey, NL. La Institución Policial Fuerza Civil obtuvo la acreditación internacional CALEA (Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Inc.), encargada de certificar organismos e instituciones de Seguridad Pública mediante un proceso en el que se debe dar cumplimiento a normas implementadas por la certificadora para el buen funcionamiento de las corporaciones policiacas.

El proceso de certificación tuvo una duración de dos años, durante el cual cada elemento policial, así como la parte administrativa de la institución, ejecutaron los estándares regidos por CALEA, con el propósito de brindar servicios de seguridad pública profesionales, de calidad, basados en la integridad y confianza.

La conferencia, en la que el Comisario General de Fuerza Civil, Jorge Fernando Garza Morales estuvo presente se realizó de manera virtual el pasado mes de julio, en la cual CALEA avaló a la institución y otorgó la acreditación internacional.

Para Fuerza Civil obtener dicha acreditación es un gran logro y un compromiso diario, ya que se coloca entre un grupo de corporaciones acreditadas a nivel internacional que han alcanzado el “Estándar de Oro” en actividades de seguridad pública.

Con esto, la corporación que forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, deberá dar puntual cumplimiento a las directrices establecidas específicamente para la institución, mismas que están basadas en el Manual de Estándares Internacionales de CALEA.

Dicha certificación tiene una duración de cuatro años, en los que se realizarán evaluaciones anuales para dar cumplimiento efectivo a los 181 estándares que marca la certificadora, todos apegados a las mejores prácticas de actuación policial y la legislación vigente.

rrg