Cancún, QR. Aunque algunos hoteles y parques temáticos anunciaron su reapertura a partir del 1 de junio, “eso no será posible, ni es cierto que podrán reabrir, pues eso no lo determinarán ni las empresas, ni el mercado, serán los gobiernos federal y estatal”, aseguró Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo de Quintana Roo.

De hecho, dijo, actualmente todos los hoteles aún deben permanecer cerrados, salvo aquellos que estén prestando servicio a personas que realicen funciones esenciales durante la pandemia de Covid-19.

Las áreas dedicadas al turismo como albercas, gimnasios, spas, deben permanecer cerradas hasta que las condiciones lo permitan, de lo contrario son previsibles “situaciones desastrosas” en términos de salud, agregó la funcionaria.

Insistió en que aunque varios hoteles han anunciado sus reaperturas a partir de 1 de junio, no será posible que reabran.

“Sí se podrá entrar en una fase de preparación mediante la certificación sanitaria emitida por el gobierno de Quintana Roo, que será voluntaria y no obligatoria. El principal objetivo es que las empresas estén preparadas para regresar a la actividad en fecha aún por definir durante junio”, ahondó.

Vanegas Pérez señaló que han sido las propias empresas mayoristas que reservan en grandes cantidades habitaciones de hotel para comercializarlas a nivel internacional, las que han solicitado información sobre las acciones que están tomando hoteles, parques temáticos y restaurantes para decidir si reanudan la venta del Caribe mexicano.

“Aunque no será obligatoria, la certificación sí será muy importante para que hoteles y demás empresas complementarias puedan garantizar que están aplicando protocolos de sanidad que les permitan minimizar riesgos a la salud durante la estancia de sus turistas en sus instalaciones”, explicó.

“Aún no hay fecha para la reapertura, los procesos de certificación deben empezar cuanto antes para que cuando se dé luz verde las empresas estén listas”, agregó.

Hasta el momento, empresas como Xcaret, AM Resorts, Hard Rock, Mayakoba, Royalton, Temptation, Coral Princess, Fiesta Americana Cozumel, entre otras, habían anunciado su reapertura a partir del 1 de junio.

Sin condiciones

El pasado fin de semana, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, consideró que la entidad aún no está en condiciones para reanudar las principales actividades productivas, dado el aún alto índice de contagios.

“No estamos listos todavía. Debemos seguir las indicaciones de tener un retorno gradual. La recomendación sigue siendo Quédate en Casa”, expuso.

Adelantó que no se relajarán las medidas de distanciamiento social, por lo que no habrá reinicio de las actividades económicas no esenciales.

