Monterrey, NL. El Juez de Control Jaime Garza Castañeda confirmó el acto de vinculación a proceso contra el ex Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, por el presunto delito de ejercicio indebido de funciones.

La audiencia se celebró en la Primera Sala de Audiencias, del Palacio de Justicia, al dar cumplimiento al amparo concedido en definitiva al ex mandatario estatal por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal.

Si bien el Juez de Control dio por cumplida dicha resolución de amparo, decidió que se acreditaba plenamente su responsabilidad al otorgar incentivos a la armadora Kia Motors, para que se estableciera en la entidad.

Al salir del Palacio de Justicia, el ex gobernador Rodrigo Medina comentó “es una persecución política disfrazada de juicio, seguiremos nuestro cauce vamos a seguir defendiéndonos”.

El ex mandatario, dijo que durante el debate sobre si se ampliaba el tiempo de investigación o no, “nosotros creemos que ya fue suficiente, el juez estuvo de acuerdo, ya que este auto de vinculación viene desde 2016, ya estamos con año y medio con este asunto que todavía no inicia”.

Sin embargo, Medina de la Cruz opinó que este juicio ya debiera agotarse en relación a una audiencia intermedia, pues tiene la tranquilidad de que no se cometió ningún delito.

La audiencia intermedia se programó para el próximo 28 de mayo.

Como se recordará el ex gobernador fue vinculado a proceso en agosto de 2016, por el presunto delito de que su gobierno habría otorgado incentivos a la armadora Kia Motors por 3,128 millones de pesos.

Reafirman resoluciones

Ernesto Canales, subprocurador especializado en combate a la corrupción, comentó que el Juez confirmó la vinculación a proceso que ya se había logrado y que había conseguido la Fiscalía en contra del ex Gobernador Medina.

“Esta confirmación es muy significativa porque reafirma que las resoluciones que ha logrado la Fiscalía aguantan cualquier revisión de amparo, esta ha tenido 13 amparos, y se confirma la posición inicial de vinculación”.