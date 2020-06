Querétaro, Qro. La pandemia por Covid-19 ha dejado severas afectaciones económicas en los comercios ubicados en el Centro Histórico de la capital del estado, tras permanecer más de dos meses cerrados.

El presidente de la Asociación de Comercio Establecido del Centro Histórico, Alfonso González Hurtado, expuso que de los cerca de 5,000 negocios situados en esta zona de la capital 80%, unos 4,000 enfrentan daños económicos.

El pago de renta, servicios, proveedores y nómina ha saturado las capacidades financieras de los comercios que al estar cerrados no han percibido ingresos.

Todos (han tenido afectaciones), hay unos más que otros, en negocios de ropa, calzado, accesorios, muchos negocios de alimentos también tienen problemas muy serios, pero es prácticamente en todos los giros”, agregó.

De acuerdo con el empresario, hay casos de comerciantes que no lograron entablar un acuerdo con sus arrendatarios para aplicar descuentos en el pago de la renta, lo que ha presionado las finanzas de los negocios.

Actualmente, la asociación reporta que alrededor de 30 establecimientos que han caído en quiebra, entre negocios de alimentos, ropa, calzado, entre otros giros.

El empresario vaticinó que surjan una serie de demandas laborales de quienes fueron despedidos y a los cuales no se les pagó una liquidación, además de los arrendatarios que pudieran exigir la recuperación de sus inmuebles.

“No es algo que sea un apoyo, la verdad es que muchos de los dueños de locales no han sido solidarios, ahora el comerciante se está endeudando con la renta, algunos negocios ya tienen la luz cortada porque no tienen para pagar la luz, ya están despidiendo empleados, muchos trabajadores fueron solidarios, pero al final dicen si me despides necesito mi liquidación, entonces me parece que después de la pandemia puede haber una serie de demandas legales y de los locatarios que quieren recuperan sus locales”, pronunció.

Ante la próxima reactivación de algunos sectores, los comercios tienen el reto de adaptarse a protocolos sanitarios y a medidas de higiene para retomar labores.

Agregó que los comerciantes deben tomar el curso digital que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e implementar sus protocolos para garantizar condiciones salubres al reabrir.

Tan sólo la delegación Querétaro de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), estima que de 20,000 comercios asociados, entre 30 y 40% de los comercios relacionados con estas tres vertientes, estarían en riesgo de caer en quiebra si el cierre de los establecimientos se prolongaba todo junio.

Este jueves, el gobernador, Francisco Domínguez Servién, anunció que a partir del 17 de junio en el estado entrará en vigor el color naranja del semáforo de riesgo epidemiológico, lo que implicará la apertura parcial de algunos sectores.

El próximo miércoles los hoteles abrirán a 30% de su capacidad; restaurantes y cafeterías a 50%; peluquerías, estéticas y barberías, sólo a 50% y con cita previa; parques, plazas y espacios públicos abiertos a 50%; mercados y súper mercados a 75%, en este caso se deberá mantener la medida de una persona por familia.

Asimismo, gimnasios, albercas, centros deportivos, spas y centros de masajes a 30%, en estos casos sólo mediante cita; centros comerciales a 25%; iglesias, templos, sinagogas, mezquitas y demás centros religiosos presentes en el estado a 25% y no se permitirá la celebración de servicios religiosos; y los deportes profesionales podrán llevarse a cabo, únicamente juegos a puerta cerrada, sin público.

Y permanecerán suspendidos los cines, teatros, museos y eventos culturales; eventos masivos y centros recreativos: conciertos, parques de diversiones, balnearios y ferias; centros nocturnos, bares y salones de eventos.

