Querétaro, Qro. La capital de Querétaro atraería una Inversión Extranjera Directa (IED) de 700 millones de dólares durante el 2018, de acuerdo con las proyecciones de la administración municipal.

La captación de esta suma implicaría continuar con la tendencia de atraer cerca de 60% de la IED que recibe el estado anualmente, explicó el director de Desarrollo Económico y Emprendedurismo de la Secretaría de Desarrollo Sostenible municipal, Javier Lozano Dubernard.

En el lapso enero-junio, estimó, la IED que ha captado el municipio capital asciende a aproximadamente 420 millones de dólares, mientras que a nivel estatal la suma es de 666.4 millones, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

“La IED del municipio se estima que sea 60% de la estatal, casi 420 millones de dólares (...) Viene más IED al estado, inferimos que 60% más o menos es el comportamiento en el municipio. La tendencia es alcista también en el municipio, guarda la misma proporción del estado”, pronunció.

Destacó el papel de los inversionistas extranjeros que han continuado planes de inversión en el estado y en el municipio capital.

“Con todos estos movimientos y desafíos, el propio país encuentra nuevas oportunidades de inversión; como ustedes saben, los alemanes y canadienses están invirtiendo más”, acotó.

En el 2016, el estado captó una IED de 989.6 millones de dólares; en el 2017 se elevó 4.0%, al sumar 1,029.4 millones.

Respecto al panorama de incertidumbre que se vivió en la primera mitad del año, subrayó que el sector empresarial ha mostrado voluntad para mantener sus planes de trabajo en el municipio.

“Los empresarios están dispuestos a seguir trabajando, poniendo toda su pasión, todo su conocimiento para que se puedan seguir generando las fuentes de empleo que estamos teniendo en los últimos años”, refirió.

En el primer semestre del 2018, la administración municipal registró que en la capital se concretaron proyectos de inversión por 14,197 millones de pesos, que representan un avance de 47.3% de la proyección anual prevista de 30,000 millones en igual lapso del 2017.

Agilización

Al presentar el Anuario Económico Municipal, Lozano Dubernard informó que en el 2017 el municipio recibió de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria el Certificado del Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), por la reducción del tiempo de respuesta en el trámite de licencia municipal de funcionamiento, pasando de 48 a 24 horas.

En tanto, la atención promedio es de 9.5 minutos por trámite, lo que, dijo, ha influido en que en el 2017 se quintuplicaran las expediciones de licencia tipo SARE.

Por medio de la digitalización se han realizado 1,152 trámites en línea para apertura y renovación de licencias.

También destacó que el municipio de Querétaro es el primero a nivel mundial en alcanzar el máximo nivel del Reconocimiento Internacional de Confiabilidad para el gobierno local, por haber acreditado los requerimientos de la norma ISO 18091:2014.

Agregó que el estudio FCI American Cities of the Future 2017/18, emitido por Financial Times, analizó 421 localidades del continente americano, colocando a Querétaro en la posición 2 en los rubros de amigabilidad para hacer negocio y mejor ciudad latina, así como el cuarto lugar en potencial económico de ciudades grandes y mejor ciudad grande de América.

