El Tren Maya, proyecto que fue anunciado desde que tomó posesión el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, podría no desarrollar todo su potencial ante la posible eliminación del programa de Zonas Económicas Especiales (ZEE), aseguró Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Después de su participación en el Congreso Exporail 2019, el funcionario explicó que “le preocupa la posible eliminación de las ZEE”, y que se deberían buscar posibles fórmulas para cambiar el nombre del proyecto o hacerlo perfectible.

El martes pasado, Rafael Marín Mollinedo, jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer que se está analizando si desaparece el proyecto de desarrollo regional más importante de la administración pasada; “en dos meses se dará a conocer la resolución”.

Jiménez Pons enunció que se estaba apostaba una coacción entre el Tren Maya y las ZEE, como la de Progreso, Yucatán, “se hubiera aprovechado que el nuevo medio de transporte trasladara aparatos tecnológicos”.

La ZEE de Progreso está enfocada en el desarrollo de innovación, de tecnologías y servicios de información y comunicación.

“Sí me preocupa que no siga la ZEE de Yucatán, para evitar que desaparezca hay que buscar fórmulas, apostábamos por la ZEE de Progreso. Acuérdense de que el Tren Maya va a llevar un ducto de fibra óptica, ese centro (la ZEE de Puerto Progreso) nos interesaba. Yucatán está haciendo muy bien su trabajo en el desarrollo de tecnología, hay que buscar otros modos, no hay que perder ese impulso”, señaló el titular del Fonatur.

La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio del 2016, manifiesta que la tarea de la ZEE es: “Impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social”.

Al inicio de la actual administración se pensó que las ZEE podrían fortalecer sus proyectos para detonar el sur-sureste, como: Tren Maya, zona libre en Chetumal, modernización y construcción de refinerías y rescate del Istmo de Tehuantepec.

Las siete ZEE son Lázaro Cárdenas-La Unión, que comparten Michoacán y Guerrero; Coatzacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; Puerto Chiapas, Chiapas; Puerto Progreso, Yucatán; Seybaplaya, Campeche, y Dos Bocas, Tabasco.

A largo plazo, el potencial de inversiones ascendió a 42,287 millones de dólares y la creación de 367,909 empleos.

Más planes

Por otra parte, Rogelio Jiménez manifestó que el proyecto de plan maestro para la construcción del Tren Maya será elaborado por la empresa de origen británico Steer Davies; asimismo, se está buscando que Goldman Sachs colabore con la certificación del proyecto.

Además, los estudios costo-beneficio correrán a cargo de PriceWaterhouseCoopers (PwC), y los resultados que lance estarían listos en tres meses.

“Se lanzarán 10 licitaciones para la construcción del Tren Maya, que operarán la vía a través de contratos mixtos”, indicó.

Deloitte, añadió, organizará los fideicomisos de inversión y bienes raíces, que tendrán como aportación tierra para desarrollar lo que se ha concebido como subcentros urbanos que convergerán con las 17 estaciones del proyecto.

El titular del Fonatur expuso que se está estudiando el posible costo de cada uno de los estudios del proyecto —plan maestro, financiamiento-impacto ambiental, consultas—, “pero puede ser que inviertan 1,000 millones de pesos”.

También dio a conocer que el Tren Maya posiblemente se extenderá unos 30 kilómetros más hacia Seybaplaya, Campeche. Esto se sumaría a los 1,525 kilómetros que ya están contemplados.