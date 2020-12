Ante el hecho de que la Ciudad de México ya suma 4,598 personas internadas por la Covid-19 y con ello se superaron las cifras de mayo, mes en que se generó el mayor pico de ocupación hospitalaria, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que la capital se encuentra en el límite.

“Así es, estamos justamente en el límite que estuvimos en mayo, por eso es esta insistencia a la ciudadanía, este llamado y por eso le llamamos Emergencia por Covid-19 en la Ciudad de México; entonces, en efecto, estamos en esta circunstancia”, pronunció en conferencia virtual.

De acuerdo con información del gobierno de la capital del país, el pasado 22 de mayo pasado, fue el día donde se alcanzó el máximo punto de hospitalizaciones, con 4,553. Mientras que el último corte de diciembre arroja que hay un total de 4,598 internados, lo que significa que actualmente hay una ocupación hospitalaria de 66 por ciento.

Si bien Sheinbaum Pardo, señaló que se superaron las cifras, no aclaró si con estos niveles la entidad pasará al color rojo del semáforo epidemiológico.

A pesar de ello, precisó que actualmente hay mayor capacidad hospitalaria que en comparación con mayo.

“Creció la capacidad hospitalaria que teníamos en mayo, eso es bueno porque todavía se puede atender a más personas, pero necesitamos entrar a un nivel de estabilización y después de reducción, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues, solo con la participación de todos. No es la misma situación que vivíamos en mayo; y por eso decimos que nuestra política tiene que ver con un análisis científico de la situación, una información a la ciudadanía, pero también, mucha sensibilidad social y por eso es este llamado a la responsabilidad ciudadana, buscando que así sea”, reiteró.

Asimismo, la mandataria capitalina recordó las cinco reglas básicas que debe seguir la población:

Quédate en casa, si no tienes que salir, no salgas, no te expongas, evita contagiarte o contagiar a tu familia.

Si es indispensable salir, hay que usar cubrebocas y mantener la sana distancia.

No fiestas, ni posadas y reuniones con amigos y familiares.

Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

Si eres positivo a Covid-19, aíslate 15 días y llama a Locatel para recibir apoyo y seguimiento médico.

