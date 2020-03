Querétaro, Qro. Empresas instaladas en el estado reportan limitaciones para expandir sus operaciones, debido a la insuficiencia del suministro energético, por lo que parques industriales estudian alternativas para garantizar el abasto de energía.

El presidente de la Asociación de Colonos del Parque Industrial Bernardo Quintana, Francisco Beltrán Arellano, expuso que a través de esta zona industrial se ha detectado a cerca de 12 empresas que no han podido crecer debido a que no cuentan con la garantía energética de parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además de las empresas que no pueden expandir sus operaciones, se encuentran aquellas que han detenido inversiones por este motivo, debido a que la comisión no les ha brindado viabilidad para garantizar el suministro.

“Tenemos detectadas 12 muy grandes (que no han podido crecer por el tema del energía), pero ahora que hemos estado visitando a los empresarios creo que un factor importante son las que quieren crecer, pero otro factor importante son las que no llegan, porque antes de rentar o llegar a CFE piden viabilidad y les dicen que no hay, ya no las tenemos detectadas, se van a otro lado donde tengan la energía, se val del estado”, agregó.

Esta insuficiencia en el servicio, dijo, deriva en que no haya un flujo constante en el suministro, por lo tanto se presentan apagones que impactan líneas de producción.

“Hoy por hoy no hay forma de que CFE nos surta de energía eléctrica a los parques industriales y a las empresas en general, no hay capacidad de transmisión y no se puede meter energía a los parques porque no hay capacidad de transformación, la CFE transmite en 115,000 voltios, los parques usamos 34,000, 23,000, entonces no hay transformadores para poder trabajar eso, no hay infraestructura”, agregó.

Por tanto, parques industriales han comenzado a estudiar soluciones para aumentar la capacidad de suministro, a través de proyectos con la Iniciativa Privada.

Uno de los proyectos se gesta en el Parque Industrial Bernardo Quintana, donde se instalará una subestación de energía; esta iniciativa la desarrolla en coordinación con la empresa Bouss Energy, en la que invertirá 55 millones de dólares.

El proyecto consiste en instalar una planta de 50 megawatts con generación a gas natural, por tanto, se instalarán cinco motores, cada uno de 10 megawatt; aunado a de 20 a 25 megawatts con energía solar, previendo que se abastezca a las 260 empresas instaladas en el parque.

“Se va a instalar un bloque de baterías para poderle dar buena calidad a la energía, lleva una subestación y luego se va a meter un circuito interno independiente de CFE, son postes y cables lo que va a llevar a las empresas, ahora en el parque va a haber 40 megas funcionando de cogeneración a gas, va a haber 20-25 de energía solar, el promedio de paneles fotovoltaicos y los 80 megawatt de CFE, nada más que los 80 ya no son suficientes”, explicó Bernardo Quintana.

La subestación se cimentará sobre una superficie de 10,000 metros cuadrados, previendo que se materialice en junio del 2021. Mientras que las celdas fotovoltaicas se instalarán sobre 14 hectáreas de techo.

Con este proyecto, las empresas tendrán la ventaja de contar con un suministro constante de energía.

De acuerdo con la presidenta del Consejo Nacional de Clústeres de Energía, Elisa Ávila Requena, a inicios de año se identificó que de los cerca de 45 parques industriales que hay en la entidad, al menos 20 han mostrado la necesidad de incorporar sistemas de suministro de energía, dentro de ellos 15 están buscando soluciones para generarla.

