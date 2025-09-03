Walmart usa inteligencia artificial para impulsar eficiencia operativa y adaptarse a reforma laboral

Walmart de México y Centroamérica está adoptando tecnología basada en inteligencia artificial (IA) para impulsar sus operaciones y para anticiparse al impacto de la reforma laboral, que reducirá gradualmente la jornada de 48 a 40 horas a la semana en México para el 2030.

Para no afectar el negocio, la minorista está replanteando la operación en tiendas y otras áreas de la compañía. Con la ayuda de la inteligencia artificial están buscando eficiencias en algunos procesos para ser más productivos. Algunos de estos beneficios se verán el próximo año.

“Se está trabajando mucho y se está rediseñando el proceso para impulsar iniciativas que nos ayuden a compensar algunos de estos costos laborales, no solo ahora, sino también en el futuro, cuando se implementen las reformas laborales, y debemos estar preparados para ello”, dijo Paulo García, director de Finanzas de Walmart de México y Centroamérica.

La aplicación de esta tecnología también ha permitido organizar y aprovechar mejor los espacios en las tiendas y la exhibición de productos. Este trabajo que antes se hacía en semanas, ahora puede realizarse en horas.

“Estamos haciendo reconocimiento visual de imágenes con tecnología de IA para que podamos ver a nivel de tienda cómo se está configurando el modular y cómo se le está dando mantenimiento. Esto nos va a ayudar desde una perspectiva de disponibilidad en operaciones para servir mejor a nuestros clientes y para cumplir con los pedidos”, dijo Raúl Quintana, director de operaciones omnicanal de la cadena minorista.

De acuerdo con información de la cadena de tiendas de autoservicio, ya han implementado herramientas de IA en algunas sucursales que han ayudado a los gerentes de las tiendas a optimizar sus tareas diarias y tomar decisiones en menor tiempo y con mayor precisión.

En paralelo, en el área de comercio electrónico, los procesos para crear las páginas de los productos y la manera de organizar la información han sido automatizados con herramientas de inteligencia artificial, reemplazando mucho del trabajo manual.

Otra área en la que Walmart de México está aplicando la inteligencia artificial es la atención al cliente. Debido al aumento en el volumen de consultas, esta tecnología está ayudando a responder las consultas de forma más rápida y sin necesidad del recurso humano.