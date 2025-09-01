Walmart México invertirá más de 775 millones de pesos en Escobedo, Nuevo León

Monterrey, NL. El alcalde Andrés Mijes y directivos de Walmart México anunciaron una inversión superior a 775 millones de pesos para el desarrollo de ocho proyectos en el municipio de Escobedo, los cuales se podrán concretar en dos años.

Por parte de Walmart México participaron: Javier Treviño Cantú, vicepresidente senior de Asuntos Corporativos; Rodrigo Flores Amezcua, director de Asuntos Corporativos; y Alvin Arzate, subdirector de Licencias y Permisos, precisaron que esta inversión permitirá detonar la economía local y la generación de empleos.

Estos proyectos contemplan la apertura de un Walmart en la zona oriente de la Ciudad, un Sam’s Club en el sector Mirasur, cinco bodegas Aurrera Express y una Bodega Aurrera, lo que permitirá ampliar la oferta comercial y acercar productos y servicios a miles de familias en el municipio.

Escobedo fortalece su capacidad de atraer inversiones que generan bienestar y oportunidades para la población, indicó el edil.

Con estos ocho proyectos se espera la creación de empleos directos e indirectos, así como una mayor derrama económica en comercios y servicios locales, lo que genera un efecto multiplicador.

Escobedo se consolida como un municipio competitivo y con condiciones propicias para recibir inversiones de gran magnitud que impactan de manera positiva en la vida de las familias, indicó el alcalde.

Aseguró que el anuncio se enmarca en el proyecto nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha planteado que la transformación económica del país debe acompañarse de justicia social y acceso equitativo a los beneficios del crecimiento.