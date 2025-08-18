Volkswagen de México y SITIAVW acuerdan incremento salarial de 4% para 2025

Volkswagen de México y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) acordaron incrementar 4% el salario de los trabajadores para 2025, lo cual cumple con un incremento por arriba de la inflación, y lo que permite dar por terminado el emplazamiento a huelga.

“El incremento del 4% directo al salario protege el poder adquisitivo de las y los colaboradores, situándose por encima de la inflación. Con ello, se reafirma el compromiso de la empresa de velar por el bienestar de las familias que dependen de esta fuente de empleo”, detalló Ricardo Guerrero, vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos y Organización de Volkswagen de México.

Asimismo, la empresa de capital alemán detalló que “estamos convencidos de que el diálogo abierto y el respeto mutuo son pilares fundamentales para construir acuerdos que beneficien a todas las partes. Este resultado refleja nuestro compromiso con una estrategia de negocio centrada en las personas y en su bienestar," señaló Guerrero.

Dijo que el resultado de la negociación, misma que se llevó a horas del estallamiento a huelga, “es fruto de una serie de encuentros entre las comisiones revisoras de ambas partes, en los que se realizó un análisis detallado del entorno actual, marcado por retos significativos para la industria automotriz a nivel global, así como para el Grupo Volkswagen y Volkswagen de México”.

Este acuerdo, dijo la empresa, envía una señal contundente de estabilidad y paz laboral, elementos clave para fortalecer el posicionamiento de la planta de Puebla como una filial relevante y atractiva dentro del Grupo Volkswagen.

“Volkswagen de México reconoce y agradece la labor de las autoridades laborales y del equipo de conciliadores que acompañaron este proceso, facilitando un entorno de entendimiento y colaboración”.