Ventas de autos nuevos en México anotan 4 caídas al hilo en 2025

La venta de autos nuevos en agencias o por internet arrancó el segundo semestre en números rojos.

En julio de 2025 se registró una caída de 0.6% en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo con cifras difundidas en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con este resultado se sumaron cuatro caídas consecutivas en el nivel de vehículos ligeros vendidos.

En total se vendieron en el mercado mexicano 124,480 autos nuevos.

Estas cifras muestran una especie de estancamiento en el consumo interno de autos nuevos, que se refleja también en los niveles de producción y exportación.

Gran parte de esta tendencia se explica por la incertidumbre que vive el sector automotriz debido a las políticas comerciales y aranceles impuestos por Estados Unidos, que es el principal socio comercial de México.