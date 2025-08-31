Vaca Muerta tiene en julio su mejor mes en 25 años

La industria petrolera tiene algunos motivos para festejar y otros para preocuparse. Por un lado, en julio se alcanzaron récords de producción de gas y petróleo no vistos en los últimos 25 años. Pero, por el otro, hay una caída en la cantidad de fracturas, lo que augura que habrá alguna caída en la actividad.

En julio se alcanzó una producción diaria de 811,200 barriles de petróleo. Esto marca un crecimiento del 18.5% en comparación con el mismo mes de 2024 y la mayor producción desde 1999, según datos de la secretaría de Energía. La balanza energética sigue siendo superavitaria, y aún con niveles superiores a los de 2024, cuando ya habían perforado máximos históricos.

En gas, se obtuvieron 160.6 millones de metros cúbicos, una mejora interanual del 6% y el mejor número desde 2000, según fuentes oficiales.

“Los datos validan la proyección de crecimiento del 16% para 2025 y posicionan a Argentina como un actor clave en la región”, según un informe de Montamat y Asociados, la consultora encabezada por el ex secretario de Energía Daniel Montamat.

El “shale oil”, no convencional de Vaca Muerta, cobra más relevancia. Aumentó 6.8% intermensual y 31.7% interanual, según Economía y Energía, la consultora de Nicolás Arceo. Loma Campana (YPF), La Amarga Chica (YPF), Bandurria Sur (YPF), Bajada del Palo (Vista) y La Calera (Pluspetrol) son los 5 yacimientos donde se consiguió la mayor cantidad de “shale oil”.

El complejo petrolero-petroquímico exportó por 5,650 millones de dólares durante el primer semestre de 2025. Se trata de una suba del 9% con respecto a 2024, lo que representa 500 millones más. Con las importaciones a la baja, el saldo comercial entre enero y junio supera los 3,700 millones de dólares.

Aunque los precios del petróleo están en baja, Argentina logró un crecimiento en volúmenes del 46% que dan sustento a los despachos al exterior de este sector. Para comparar, en el primer semestre de 2023, se exportó petróleo por 2,849 millones y en 2025 se llegó a 4,520 millones por igual concepto.