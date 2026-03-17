Nueva presidenta de AMELAF, Astrea Ocampo, llama a fortalecer la industria farmacéutica nacional

Al asumir la presidencia del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), Astrea Ocampo hizo un llamado al gobierno federal para crear mecanismos que faciliten la inversión, impulsen el crecimiento de las empresas farmacéuticas nacionales y posicionen a la industria mexicana como una potencia exportadora.

“Sé que no va a haber financiamientos, sé que no va a haber subsidios, habilitennos algún carril en el cual los trámites de estas empresas que están invirtiendo en el país puedan lograr cierta facilidad”, manifestó.

“Ayúdennos a que los pagos que se dan por la compra pública del gobierno beneficien a estas empresas porque muchas dependen de ese capital para seguir reinvirtiendo y creando empleo”, añadió.

La presidenta entrante de la AMELAF, para el periodo 2026-2028, reconoció que los desafíos son grandes, pero aseguró que hay razones para ser optimistas.

En este sentido, destacó que la administración federal escucha a la industria y, a través del Plan México y diversas iniciativas, busca aumentar el contenido nacional, sustituir importaciones, crear empleos bien remunerados y fortalecer el desarrollo científico y tecnológico.

No obstante, consideró que para lograr dicho impacto es necesario “estimular” a la industria nacional, ya que en los últimos nueve años los fabricantes nacionales han contribuido con el 75% de las unidades del sistema de salud pública y, en los últimos cinco años, con el 60% de las unidades del mercado privado reglamentado.

“La industria nacional verdaderamente es un aliado del desarrollo económico del país y de la sociedad… Estamos en una coyuntura maravillosa, tenemos un gobierno que nos escucha y quiere que hagamos cosas en México”, sostuvo.

Por ello, subrayó que es necesario generar diálogo y trabajar de manera coordinada para crear condiciones que aceleren la producción nacional de medicamentos e impulsen la entrada de productos biosimilares y genéricos.

Además, de convertir a la industria farmacéutica mexicana en una potencia exportadora, fortalecer las capacidades nacionales de investigación clínica, mantener un diálogo abierto y constructivo con las autoridades sanitarias.

“La innovación es muy valiosa, es importante para el avance de la terapia, los medicamentos genéricos son vitales. No hay sistema de salud público que pueda transitarse en ellos, permiten mantener cobertura, controlar el gasto, tratar a poblaciones masivas”, enfatizó Astrea Ocampo.

Resaltó que las empresas mexicanas son capaces de garantizar un abasto de calidad y suficiente para el mercado de salud pública.

Al igual que en Asia, donde existen empresas familiares, pequeñas, medianas y grandes conglomerados dedicadas a la producción de medicamentos biosimilares, productos naturales y otros, en México es posible “construir un ecosistema similar”, dijo.

De 400,000 mdp la oportunidad

Al tomar la palabra, el secretario de Salud, David Kershenobich, destacó la oportunidad que representa la industria farmacéutica nacional en México.

El país cuenta con un sistema que atiende a aproximadamente 130 millones de personas y un mercado con compras públicas por casi 400,000 millones de pesos cada dos años.

“Es un aporte económico que da la oportunidad de desarrollar aún más la industria farmacéutica… Creemos que podemos hacer más cosas, con el esfuerzo colaborativo de todos estamos avanzando esperando en creernos la oportunidad que tenemos enfrente de nosotros en la industria farmacéutica”, subrayó.

El secretario destacó que la industria farmacéutica nacional tiene el potencial para desarrollar medicamentos genéricos y de innovación. Además, resaltó la importancia de modernizar procesos, avanzar en la regulación, promover la economía circular y aprovechar capacidades locales para la producción de APIs (sustancia activa para la fabricación de medicamentos).

Dijo que es necesario fortalecer la confianza entre productores y el gobierno, asegurar pagos oportunos. Además, garantizar la gratuidad de los servicios de salud y asegurar el abasto de medicamentos.

En su oportunidad, el subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, destacó que el gobierno busca apoyar a la industria mexicana, y una de las formas de hacerlo es a través de facilitar la participación en la próxima compra consolidada de medicamentos e insumos médicos 2027-2028, la cual se ha planeado con meses de anticipación.

No obstante, pidió a las empresas farmacéuticas que “solo hagan los compromisos que pueden cumplir”, ofrecer “precios competitivos… tener plena participación, sin acuerdos ni prácticas que limiten la competencia”, así como mantener una relación de confianza y diálogo.

“Confíen en nosotros, para ustedes eso significa cómo podemos mejorar”, recalcó.