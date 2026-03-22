Unilever está en conversaciones con McCormick sobre posible venta de su negocio de alimentos

Unilever, una de las principales multinacionales de bienes de consumo del mundo, confirmó que se encuentra en conversaciones para la posible venta de su negocio de alimentos a su competidor McCormick & Company, una empresa estadounidense especializada en la producción de condimentos y especias.

Aunque aclaró, en un comunicado, que no hay certeza de que se concrete alguna transacción, y que las conversaciones aún se encuentran en una fase inicial.

“Unilever confirma que ha recibido una oferta entrante para su negocio de alimentos y está en conversaciones con McCormick & Company. No puede haber certeza de que se acepte alguna transacción”, expuso.

El negocio de alimentos de Unilever generó más de 12,900 millones de euros (equivalente a alrededor de 14,910 millones de dólares) de ventas en 2025, de acuerdo con su reporte anual.

Dicho crecimiento de las ventas representó un descenso del 3.2% en comparación con el 2024, debido al impacto de las fluctuaciones cambiarias adversas. El crecimiento del volumen fue del 0.8% en el mismo periodo.

Por separado, McCormick también confirmó, a través de un comunicado, que mantiene conversaciones con Unilever sobre esta posible transacción.

Subrayó que no hay certeza ni garantía respecto a si se concretará un acuerdo, ni sobre los términos o el calendario de la operación.

“La compañía no tiene la intención de hacer ningún comentario adicional sobre este asunto a menos que y hasta que se determine que la divulgación adicional es apropiada o necesaria”, dijo la administración de McCormick.

La Junta Directiva de Unilever añadió que el negocio de alimentos es “muy atractivo, con un sólido perfil financiero”, respaldado por marcas reconocidas en categorías de crecimiento.

Entre las marcas que comercializa la empresa se encuentran Hellmann's, conocida por sus mayonesas y aderezos; Knorr, que ofrece caldos, sopas y condimentos; y Marmite, con su extracto de levadura.

Al mismo tiempo, subrayó que confía en el futuro de la unidad de alimentos como parte de Unilever.

La compañía indicó que estas declaraciones buscan responder a la reciente especulación de los medios sobre una posible transacción que involucra su división de alimentos.

Desde 2019, la empresa ha reducido la cantidad de productos, ha usado menos ingredientes y ha hecho sus recetas más simples para ser más eficiente.