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Petróleo sube en la apertura, pero se encamina a su mayor caída semanal en 10 meses
Los precios del petróleo se encaminaban hacia su mayor caída semanal desde junio, a pesar de las modestas subidas registradas este viernes.
Los precios del petróleo se encaminaban hacia su mayor caída semanal desde junio, a pesar de las modestas subidas registradas este viernes, debido a las nuevas preocupaciones sobre el suministro procedente de Arabia Saudita y el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.
A las 09:20 GMT, los futuros del crudo Brent ganaban 56 centavos, o un 0.58%, hasta los 96.48 dólares el barril, y los futuros del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraban 65 centavos, o un 0.66% a 98.52 dólares.
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Ambos contratos han perdido entre un 11% y un 12% esta semana, después de que Irán y Estados Unidos acordaron el martes un alto el fuego de dos semanas mediado por Pakistán.
Sin embargo, los combates han continuado y el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz sigue estando muy restringido, lo que mantiene los precios de los futuros cerca de los 100 dólares por barril y empuja los precios en el mercado físico a máximos históricos.
El tráfico a través del estrecho sigue por debajo del 10% de los volúmenes normales, ya que Teherán reafirmó su control advirtiendo a los buques que se mantuvieran dentro de sus aguas territoriales.
"El estrecho de Ormuz sigue estando efectivamente restringido y el funcionamiento del sistema petrolero mundial dista mucho de ser normal", afirmó Ole Hansen, analista de Saxo Bank, añadiendo que los mercados de futuros han descontado una normalización parcial, pero que el mercado físico refleja una grave escasez.
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Teherán quiere cobrar tasas a los buques que atraviesen el estrecho en virtud de un acuerdo de paz, según declaró un funcionario iraní a Reuters el 7 de abril. Los líderes occidentales y la agencia de transporte marítimo de la ONU se han opuesto a la idea.
Esta arteria crucial para los flujos de petróleo y gas ha quedado prácticamente cerrada por el conflicto, que comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán.