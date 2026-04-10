Petróleo sube en la apertura, pero se encamina a su mayor caída semanal en 10 meses

Los ⁠precios del petróleo se encaminaban hacia su mayor caída semanal desde ⁠junio, a pesar de las modestas subidas registradas este viernes, debido a las nuevas preocupaciones sobre el suministro procedente de Arabia Saudita y el tráfico ⁠marítimo a través del estrecho de Ormuz.

A las 09:20 GMT, los futuros del crudo Brent ganaban 56 centavos, o un 0.58%, hasta los 96.48 dólares el barril, y los futuros del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraban 65 centavos, o un 0.66% a 98.52 dólares.

Ambos contratos han perdido entre un 11% y un 12% esta semana, después de que Irán y Estados Unidos acordaron el martes un alto el fuego de dos semanas mediado por Pakistán.

Sin embargo, los combates han continuado y el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz sigue estando muy restringido, lo que mantiene los precios de los futuros cerca de los 100 dólares por barril y empuja los precios en el mercado físico a máximos históricos.

El tráfico a través del estrecho sigue por debajo del 10% de los volúmenes normales, ya que Teherán reafirmó su control advirtiendo a los buques que se mantuvieran dentro de sus aguas territoriales.

"El estrecho de Ormuz sigue estando efectivamente restringido y el funcionamiento del sistema petrolero mundial dista mucho de ⁠ser normal", afirmó Ole Hansen, analista de ⁠Saxo Bank, añadiendo que los mercados ⁠de futuros han descontado una normalización parcial, pero que el mercado físico refleja una grave ⁠escasez.

Teherán quiere cobrar tasas a los buques que atraviesen el estrecho en virtud de un acuerdo de paz, según declaró un funcionario iraní a Reuters el 7 de abril. Los líderes occidentales y la agencia de transporte marítimo de la ONU se han opuesto a la idea.

Esta arteria crucial para los flujos de petróleo y gas ha quedado prácticamente cerrada por el conflicto, que ⁠comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán.