La SICT establecerá en sus licitaciones que se debe usar acero mexicano en las obras

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, informó que a partir de este miércoles en las licitaciones que estén a su cargo se pedirá que el acero a utilizar en las construcciones sea fabricado en México, con la finalidad de ayudar a la industria ante el complejo entorno que vive por los aranceles establecidos por el gobierno de Estados Unidos.

El acero referido es utilizado para refuerzo (varillas) o acero estructural, como el que se usa en puentes y, eventualmente, en las estaciones de los nuevos trenes de pasajeros en donde se va a apostar por estructuras metálicas, como las de las antiguas estaciones.

Sobre el acero de los rieles que comprará el gobierno mexicano para los nuevos trenes, se detalló que es diferente y que no se fabrican en el país.

En un encuentro con medios, luego de firmar un convenio de colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), se le preguntó al funcionario si la industria del acero cuenta con capacidad para hacer frente a la nueva medida y respondió:

"Vamos a evaluarlo con la propia industria. Si nos indica que hay cierto límite veremos entonces abrir (para que las constructoras decidan dónde comprarlo, como ocurre ahora), pero eso será hasta que la industria nos marque capacidades de producción".

Horas antes del anuncio del titular de la SICT, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia mañanera que tendría una reunión con las cámaras del acero y el aluminio para buscar alternativas a la coyuntura actual, como la que ella planteó de usar acero mexicano.

Respecto al impacto que tendrá la medida en el costo de las obras, Esteva refirió que no hay razón para que éste se incremente. “Hoy por hoy no tenemos esa limitación (en las licitaciones), no se planteaba como una condicionantes. Entonces debería de salir más barato si es producción nacional”, agregó.

El convenio

El convenio de colaboración firmado tiene el objetivo de fortalecer la relación entre ambas instituciones, impulsar la capacitación de los trabajadores especializados en el sector y asegurar la calidad en la ejecución de obras públicas a nivel nacional.

Así, se establecen las bases para la creación de mecanismos conjuntos que promuevan la capacitación, la transparencia en los procesos de contratación y la participación de las empresas constructoras del sector en el desarrollo de la infraestructura del país.

Uno de los ejes centrales del convenio es la implementación de un esquema de aportación voluntaria del dos al millar (0.2%) sobre el monto total de los contratos de obra pública adjudicados por la SICT, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las empresas encargadas de desarrollar el sector.

“El convenio que hoy firmamos no es un acto simbólico. Es un instrumento que nos permite dar confianza. Confianza en que el gobierno y la industria pueden colaborar. Confianza en que la obra pública puede ser transparente. Confianza en que la CMIC no espera, propone, impulsa y transforma”, dijo el presidente de la cámara, Luis Méndez.