Sector privado advierte sobre aumento de la deuda pública de México

Para el sector privado de México persiste preocupación sobre las finanzas públicas del país, por lo que alertó que la deuda en los primeros dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum aumentará en 2.8 billones de pesos.

“Tan sólo en los primeros dos años del presente gobierno la deuda total crece en 2.8 billones de pesos, los que se compara con la ya elevada cifra que se reportó en el mismo lapso del sexenio pasado de 1.5 billones”, advirtió un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

El órgano aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) detalló que la Secretaría de Hacienda pone a consideración en la Ley de Ingresos 2026 un endeudamiento de 1.5 billones de pesos para el año, una cifra que equivale a 4.1 puntos del producto interno bruto .

De esta manera, la deuda pública en su expresión más completa (Saldo histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público) se ubica en 52.3% del Producto Interno Bruto (PIB), un porcentaje similar al estimado para el presente año y un punto porcentual por arriba del observado en 2024, último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Con ello, la deuda pública de México supera por primera vez el techo de los 20 billones de pesos.

La incertidumbre que genera la sostenibilidad de los ingresos, y ante la creciente necesidad de recursos para programas sociales, se está limitando la consolidación fiscal que se mantendrá por arriba de 4% el próximo año, cuando el gobierno estimaba que en 2025 se alcanzaría el 3.9 por ciento.

Los analistas privados refieren que a pesar de que a primera vista el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos muestran un escenario con el objetivo de reducir el déficit, “es claro que los esfuerzos son insuficientes”.

Incluso advierte que apoyar el aumento de los ingresos principalmente con medidas recaudatorias o impuestos, en lugar de un mayor ritmo de crecimiento y mantener el incremento del gasto como consecuencia de mayores programas sociales, “podría no ser un escenario estable para el mediano y largo plazos”.

Además, las autoridades consideran que la economía mexicana seguirá mostrando resiliencia gracias a la fortaleza del consumo de los hogares, la inversión nacional y la posición estratégica del país en las cadenas globales de valor.

No obstante, estos elementos muestran un debilitamiento que podría extenderse el próximo año, lo que parece estar en línea con el bajo ritmo de crecimiento que se prevé a pesar de su modesta corrección al alza por parte de las autoridades.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el pasado 8 de septiembre , los Criterios Generales de Política Económica 2026, donde el gobierno mantiene un pronóstico de crecimiento que contrasta con las señales de un debilitamiento de la actividad económica, alerta el CEESP.

El marco macroeconómico para 2026 prevé que la economía crecerá en un rango de entre 1.8% a 2.8%, para un avance puntual de 2.3, “lo que difiere de las estimaciones de los especialistas que anticipan que la economía crecerá sólo 1.3 por ciento”.