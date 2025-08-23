Profeco llama a revisión más de 21,000 Nissan Magnite 2025 por fallas en luces y frenos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta este 23 de agosto tras el inicio de una campaña de revisión de 21,924 vehículos Nissan Magnite, modelo 2025, debido a dos fallas detectadas que podrían poner en riesgo la seguridad de los usuarios.

Por un lado, más de 6,800 unidades de la versión Magnite Advance presentan un defecto en el sistema de luces altas: una sobrecorriente en el conector de los faros que, al prolongarse, puede provocar sobrecalentamiento, derretimiento del conector y eventual fallo del sistema de iluminación.

Nissan reconfigurará el módulo IPDM y reemplazará los conectores de ambos faros, sin costo para los dueños.

En una segunda falla, identificada en más de 15,000 unidades del mismo modelo y año, la tubería del sistema de frenos ABS podría rozar con el protector térmico del turbo por una holgura inadecuada.

Esto puede generar desgaste, perforaciones y fugas de líquido de frenos, disminuyendo la capacidad de frenado del vehículo y aumentando el riesgo de accidentes. La revisión incluye inspección y ajuste de separación entre piezas, también sin cargo para el consumidor.

Aunque hasta el 30 de julio sólo se han registrado tres reportes relacionados con estas fallas, Profeco enfatizó la importancia de atender el llamado. La campaña de revisión inició en agosto y estará vigente de manera indefinida.

Nissan contactará directamente a los propietarios a través de distintos medios como llamadas, correos, mensajes y notificaciones postales.

Las y los propietarios pueden consultar si su vehículo está involucrado en el sitio oficial de la automotriz (https://www.nissan.com.mx/duenos-nissan/respaldo-nissan/llamados-a-revision.html), o acudir a cualquier distribuidor autorizado. También están disponibles el número 800 9 NISSAN (647726), opción 6, y el correo contacto.nissan@nissan.com.mx

Profeco reiteró que dará seguimiento a esta campaña y recordó a la ciudadanía que tiene a disposición el Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), así como sus redes sociales oficiales, para cualquier consulta o denuncia relacionada con este tema.