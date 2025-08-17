PlayStation bajo la lupa: Profeco pide exhibir precios en moneda nacional y con IVA incluido

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) notificó formalmente hace unos días a Sony, responsable de la página oficial de PlayStation en México, para que cumpla con la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y exhiba sus precios en moneda nacional, además de mostrar el monto final a pagar por sus productos ofertados en su página web.

Requerimientos a Sony

El organismo encabezado por Iván Escalante Ruiz señaló que, tras recibir más de 100 denuncias de consumidores, se constató que en la tienda digital de PlayStation no se cumplían disposiciones básicas de la LFPC. Por ello, Profeco exigió a la empresa:

Precios en pesos mexicanos: conforme al artículo 34, los precios deben mostrarse en moneda nacional, de manera legible y comprensible, sin perjuicio de que también se indiquen en otra divisa.

Monto final con todos los cargos: el artículo 7 Bis obliga a los proveedores a exhibir de forma clara y visible el precio total, que debe incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros o cualquier otro cargo adicional.

Posibles sanciones

Profeco advirtió que, de no atender la notificación, se iniciarán procedimientos por infracciones a la ley.

El llamado busca evitar que consumidores enfrenten confusión o costos adicionales al momento de adquirir consolas, videojuegos o servicios digitales en la plataforma.

El organismo informó que hasta el momento se han recibido más de 100 denuncias relacionadas con la exhibición de precios en la página de PlayStation.

Para quienes enfrenten esta u otras irregularidades, Profeco puso a disposición el Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 en la Ciudad de México y 800 468 8722 en el resto del país), además de los correos y redes sociales oficiales.