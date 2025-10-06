Productos peruanos “brillan” ante aranceles

Un reciente análisis del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), posiciona a algunos productos metálicos peruanos entre los principales beneficiados en un contexto de incremento de aranceles a nivel global, a partir de la aplicación de una política agresiva desde la administración de Estados Unidos, al mando de Donald Trump.

“A diferencia de su primer mandato [de Donald Trump], la vigente política comercial ha sido implementada con mayor rapidez y con un alcance más amplio a nivel geográfico”, destacó la entidad monetaria. Puntualmente, en su reciente reporte se refirieron al oro, plata, cobre refinado y concentrado, que precisamente muestran un dinamismo importante.

Del total de las exportaciones peruanas a Estados Unidos, que sumaron 9,534 millones de dólares en 2024, más del 26% está exonerado del arancel que se aplica desde inicios de abril de este año, anotó un análisis del BCRP. El producto que lidera este listado son los metales preciosos (oro y plata) y derivados con un valor, al año pasado, de 629 millones de dólares y que representa 6.6% del total de envíos al país norteamericano.

En segundo lugar, y con un volumen bastante similar, está el cobre refinado y concentrado, con 571 millones de dólares, significando el 6% del total exonerado.

“Los principales productos beneficiados por esta exoneración son los metales preciosos (oro y plata) y el cobre refinado y concentrado, cuyas exportaciones crecieron de forma sostenida durante 2024, impulsadas por la creciente demanda estos metales como activos refugio y vinculada a la construcción de data centers, intensivos en cobre”, destacaron desde la entidad monetaria.

Cabe señalar que, en el marco de la elevación de aranceles a niveles de productos, Estados Unidos intensificó sus medidas de protección a bienes en específico, alcanzando entre estos al cobre.