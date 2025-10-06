Lectura 2:00 min
Productos peruanos “brillan” ante aranceles
Un reciente análisis del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), posiciona a algunos productos metálicos peruanos entre los principales beneficiados en un contexto de incremento de aranceles a nivel global, a partir de la aplicación de una política agresiva desde la administración de Estados Unidos, al mando de Donald Trump.
Un reciente análisis del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), posiciona a algunos productos metálicos peruanos entre los principales beneficiados en un contexto de incremento de aranceles a nivel global, a partir de la aplicación de una política agresiva desde la administración de Estados Unidos, al mando de Donald Trump.
“A diferencia de su primer mandato [de Donald Trump], la vigente política comercial ha sido implementada con mayor rapidez y con un alcance más amplio a nivel geográfico”, destacó la entidad monetaria. Puntualmente, en su reciente reporte se refirieron al oro, plata, cobre refinado y concentrado, que precisamente muestran un dinamismo importante.
Del total de las exportaciones peruanas a Estados Unidos, que sumaron 9,534 millones de dólares en 2024, más del 26% está exonerado del arancel que se aplica desde inicios de abril de este año, anotó un análisis del BCRP. El producto que lidera este listado son los metales preciosos (oro y plata) y derivados con un valor, al año pasado, de 629 millones de dólares y que representa 6.6% del total de envíos al país norteamericano.
En segundo lugar, y con un volumen bastante similar, está el cobre refinado y concentrado, con 571 millones de dólares, significando el 6% del total exonerado.
“Los principales productos beneficiados por esta exoneración son los metales preciosos (oro y plata) y el cobre refinado y concentrado, cuyas exportaciones crecieron de forma sostenida durante 2024, impulsadas por la creciente demanda estos metales como activos refugio y vinculada a la construcción de data centers, intensivos en cobre”, destacaron desde la entidad monetaria.
Cabe señalar que, en el marco de la elevación de aranceles a niveles de productos, Estados Unidos intensificó sus medidas de protección a bienes en específico, alcanzando entre estos al cobre.