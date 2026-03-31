Proceso de crudo de refinería Olmeca se estancó en febrero

La refinería Olmeca ubicada en Paraíso, Tabasco, procesó en febrero un volumen de 205,234 barriles diarios de crudo, con lo que además de que bajó en 529 barriles por día su operación en un mes, no ha podido superar el pico de 263,402 barriles diarios del pasado mes de diciembre, según los reportes más recientes de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En el segundo mes del año la refinería más nueva del sistema nacional usó así 60.3% de su capacidad instalada de 340,000 barriles diarios de proceso de crudo, mientras que en diciembre pasado había logrado 77.4% de utilización. Lo anterior, a pesar de que se ha reiterado repetidamente desde el gobierno federal que este centro opera al 100 por ciento.

La refinería de Dos Bocas inició operaciones en junio de 2024 y en los 21 meses que lleva de actividades ha procesado un promedio de 109,256 barriles por día de crudo. Con ello, el promedio de utilización de esta refinería desde su arranque ha sido de 32 por ciento.

Y aunque su diseño de 340,000 barriles por día equivale a 17% de la capacidad instalada de refinación en el país, que es de 1.980 millones de barriles diarios de crudo, la refinería transformó un volumen equivalente a 10.3% de esta capacidad nacional.

En febrero pasado, el Sistema Nacional de Refinación procesó en conjunto 1.189 millones de barriles por día, con un uso también de 60% entre todas sus plantas. Esto significó que Dos Bocas aportó en términos reales el 17.2% del crudo transformado en el país. En los meses de operación que lleva la refinería Olmeca se ha procesado un promedio de 977,329 barriles de petróleo a nivel nacional, con lo que esta refinería de más reciente apertura lleva un promedio de 10.4% de participación en la refinación real de Pemex.

A pesar de que el gobierno federal y Pemex aseveraron que no se interrumpió la operación de la refinería durante el incendio que dejó sin vida a cinco personas y se produjo hace dos semanas, el martes 17 de marzo, en la barda perimetral de la refinería Olmeca, expertos aseguraron que frente a tal incidente fue obligatorio parar la producción por lo menos algunas horas, pero no descartaron que, incluso, fueran días.

La mayor productora de diésel

Por otro lado, de una elaboración de apenas 748 barriles diarios de gasolinas y de no reportar producción de diésel en 2025, la refinería de Dos Bocas sacó 68,254 barriles por día de gasolinas y 83,190 barriles por día de diésel en febrero pasado, convirtiéndose en la planta de Pemex que más diésel elaboró.

En total, reportó una producción de 181,473 barriles por día de productos petrolíferos, con manufactura de 1,023 barriles de gas licuado, 49,363 barriles de gasolina Magna, 18,891 barriles de Premium, 83,190 barriles de diésel y 29,006 barriles de coque.

En el segundo mes del año la refinería más nueva del sistema nacional usó 60.3% de su capacidad de 340,000 barriles diarios de proceso de crudo; en diciembre pasado había logrado 77.4% de utilización.