Lluvia en la postemporada del beisbol: qué hacer para reembolso o validar tu boleto

Durante el verano, la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) celebra la postemporada entre los equipos clasificados. Para los aficionados del centro y sur del país, las lluvias frecuentes en esta temporada pueden provocar suspensiones o aplazamientos de los juegos.

Por seguridad de los jugadores, el béisbol no se disputa bajo la lluvia. Si esta aparece durante un encuentro, los umpires (árbitros) determinan si el juego debe interrumpirse y cuándo puede reanudarse. Esta situación puede ser frustrante para quienes asisten al estadio y han pagado su boleto.

¿Qué pasa si llueve en un juego de la LMB?

En los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y tormentas intensas en sedes de equipos de la zona sur como Puebla, Oaxaca, Ciudad de México y Campeche, la mayoría por la tarde y noche. En la zona norte, solo Guadalajara presenta probabilidad importante de lluvia.

De acuerdo con la LMB, cuando un umpire detiene el juego, entra en vigor la regla de las tres medias horas, que establece un máximo de 90 minutos para decidir si el encuentro se reanuda o se suspende, según las condiciones climatológicas.

Si el juego continúa, el evento sigue como estaba previsto. Pero si se suspende, los aficionados deben conocer el procedimiento para solicitar un reembolso o hacer válido su boleto para la nueva fecha.

Reembolso por lluvia en juegos de béisbol

Los boletos de postemporada pueden ser costosos; por ejemplo, los Diablos Rojos del México ofrecen entradas para la serie de zona desde 150 hasta 1,350 pesos, sin incluir cargos por servicio.

Si el juego se pospone y no puedes asistir a la reprogramación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indica que debes:

Conservar los comprobantes digitales de pago (correo de confirmación o boleto digital).

Acudir al área de atención a clientes de la boletera, como Ticketmaster, para solicitar el reembolso, que debe incluir el costo del boleto y los cargos por servicio.

Si compraste el boleto en taquilla, deberás:

Conservar el boleto físico .

. Presentarlo en la misma taquilla para obtener el reembolso íntegro.

Si pagaste con tarjeta, el titular debe acudir personalmente para el trámite.

En caso de querer asistir a la fecha de reanudación, conserva tu boleto, ya que será válido para el nuevo encuentro. Los equipos de la LMB recomiendan mantenerse informados en sus canales oficiales para conocer las fechas de reprogramación y protocolos adicionales.