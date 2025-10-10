Monte Xanic Selección, 10 años de pasión y trabajo por la mejor selección vinícola

Hace una década, Monte Xanic se propuso crear un vino con carácter único e innovador que reflejara la esencia del Valle de Guadalupe y del Valle de Ojos Negros. De esa búsqueda nació Monte Xanic Selección, una mezcla de tres uvas que este año celebra su primera década con una cata especial protagonizada por cuatro de sus vinos más representativos.

“El día de hoy estamos celebrando a un producto muy especial: Monte Xanic Selección, un vino que es un tributo a la vinicultura del Malbec, siendo una de las primeras variedades que plantamos por su gran potencial”, expresó Hans Backoff, director general de Monte Xanic.

La degustación comenzó con el Malbec 2022, un vino brillante de color cereza picota y matices violáceos. En nariz, presenta una intensidad alta con aromas de cereza, fresa, moras negras, arándanos y violetas. En boca, es suave, equilibrado y persistente, con una acidez balanceada y una textura redonda que combina frescura y calidez. Con 13 meses de crianza en roble francés y una guarda recomendada de ocho años, este vino ha sido reconocido con más de 22 medallas internacionales.

El segundo vino fue el Merlot 2023, un ejemplar de color rojo ciruela con notas violáceas. Su aroma franco y expresivo combina frutas rojas —como fresa, frambuesa y cereza en almíbar— con matices de madera, caramelo, vainilla y especias como pimienta y canela. En boca, destaca por su suavidad, frescura y gran permanencia, con taninos maduros y un cuerpo envolvente que resalta su frutalidad viva.

En tercer lugar, se presentó el Cabernet Sauvignon 2022, un vino limpio y brillante con color granate profundo. Sus aromas intensos de frutas negras, violetas, lavanda y jamaica se mezclan con notas de vainilla, tabaco y cacao oscuro. En boca, es corpulento y expresivo, con taninos firmes y maduros, ideal para guarda.

La cata culminó con el protagonista del evento: Monte Xanic Selección 2021, un vino que celebra 10 años de historia y que combina 60% Malbec, 30% Merlot y 10% Cabernet Sauvignon, con una crianza de 13 meses en roble francés. Presenta aromas complejos y elegantes de ciruela, arándano, moras, flores violetas, lavanda, menta, hierbas finas y chocolate amargo, que se reflejan plenamente en boca gracias a su balance perfecto entre acidez, taninos y alcohol.

Como cierre del evento, los asistentes recibieron una botella personalizada de Monte Xanic Selección, símbolo del homenaje al Malbec de altura y del compromiso de la bodega con la excelencia, la paciencia y la pasión que la han distinguido durante más de tres décadas.