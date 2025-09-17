México apuntalará a Pemex con 13,800 millones de dólares para suavizar los pagos de deuda

El gobierno mexicano planea aportar a la endeudada petrolera estatal Pemex, unos 13,800 millones de dólares en recursos levantados en dos recientes emisiones de bonos en los mercados internacionales para mejorar el perfil de amortizaciones de la empresa.

La Secretaría de Hacienda de México anunció la conclusión de varias recientes operaciones de capitalización y financiamiento de la endeudada petrolera estatal, que además de las emisiones incluyó una millonaria recompra de bonos por parte de la petrolera para suavizar los vencimientos altamente concentrados en 2026 y 2027.

A inicios de mes, Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció la oferta de recompra de una serie de bonos, con vencimientos entre 2025 y 2029, por unos 9,900 millones de dólares.

Hacienda dijo que resultó "una participación por parte del público inversionista de 12,000 millones de dólares, de los cuales 9,900 millones de dólares corresponden a vencimientos entre 2026 y 2029. Adicionalmente, se contemplan amortizaciones de 2025 y otros pasivos de corto plazo".

Pemex tienen una deuda financiera que roza los 100,000 millones de dólares, además adeuda otros 22,000 millones de dólares a proveedores y contratistas.

Además, entre el lunes y martes, El gobierno hizo emisiones de bonos en euros y dólares por un monto global de 13,800 millones de dólares equivalentes.

"Ambas transacciones reducirán de manera equivalente las obligaciones en moneda extranjera contratadas previamente por Pemex, con el fin de estabilizar la deuda de la empresa pública en un nivel que le permita fortalecer su perfil crediticio y liquidez, al tiempo que reduce su costo de financiamiento", dijo Hacienda.

Agregó que en línea con los objetivos del Plan Estratégico 2025-2035 de la petrolera, el gobierno "planea realizar una aportación de capital equivalente al monto colocado en los mercados internacionales. Esta medida permitirá suavizar el perfil de vencimientos de Pemex durante este periodo".