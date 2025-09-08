Moody's eleva calificación de Pemex a "B1" y perspectiva estable

La calificadora Moody's Ratings mejoró este lunes la nota crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) y le asignó perspectiva estable, al destacar el compromiso del gobierno en apoyar a la compañía en el cumplimiento de sus pesadas obligaciones financieras.

El aumento de la calificación, que pasó de "B3" a "B1", se da un mes después de que el gobierno de Claudia Sheinbaum anunciara un plan para rescatar a la petrolera que incluyó la colocación de 12,000 millones de dólares en bonos.

También contempla la creación de un fondo de inversión por 13,000 millones de dólares que servirá para apuntalar 21 proyectos de exploración y producción en conjunto con empresas privadas, así como un nuevo régimen tributario para disminuir su carga fiscal.

"La mejora en las calificaciones refleja un mayor compromiso por parte de la actual administración del Gobierno de México para apoyar a Pemex en el cumplimiento de sus obligaciones financieras", señaló Roxana Muñoz, ejecutiva senior de Moody's Rating, citada en un comunicado.

Destacó que el plan estratégico 2025-2035, presentado por la administración Sheinbaum, "marca un cambio en el enfoque del gobierno", con transacciones coordinadas para avanzar hacia "el fortalecimiento de la posición financiera" de Pemex en los próximos cinco años.

Muñoz advirtió, no obstante, que Pemex "continúa enfrentando desafíos estructurales persistentes, los cuales esperamos sigan presionando su desempeño financiero".

Pemex, la empresa más grande del país, duplicó su deuda en los últimos 20 años hasta alcanzar casi 106,000 millones de dólares, mientras que su producción de petróleo se redujo a menos de la mitad.

Hasta el segundo trimestre de este año, la petrolera cargaba todavía una pesada deuda de 98,800 millones de dólares, según su reporte financiero.

Su directiva prevé, sin embargo, que para diciembre próximo la deuda baje a 88,800 millones de dólares y a 77,300 millones en 2030.