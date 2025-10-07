Metro de Bogotá ya alcanza un avance de 64.85%

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio a conocer que la línea 1 del Metro de Bogotá ya completa un avance de 64.85%. Solo en septiembre el avance fue de 2.69%, lo cual el mandatario local calificó como récord. "Seguimos construyendo el futuro", añadió el alcalde.

A inicios de septiembre llegó el primer tren del Metro a la costa de Cartagena, con lo cual se daba inicio a las pruebas del Metro en el país. "El primer tren del Metro de Bogotá está en Colombia. El barco ya llegó al puerto", señaló para ese momento Galán. Por su parte, los ensayos y pruebas de los trenes del Metro se han llevado a cabo desde el pasado mes de abril en las vías de prueba de la fábrica Rail Rolling Stock Corporation en la ciudad de Changchun, China.

Los trenes de la Línea 1 del Metro tienen 135 metros longitud, 2.9 metros de ancho (mínimo) y 3.9 metros de altura. Cada uno está compuesto por seis vagones, de los cuales cuatro son con motor y dos sin motor. Tienen una capacidad de transportar a 1,800 pasajeros, una velocidad comercial promedio de 42.5 km/hora y son completamente eléctricos.

Esta primera línea tendrá una longitud de 24 kilómetros, contaría con 16 estaciones e iniciará su operación con 30 trenes. También beneficiará de manera directa a 2,9 millones de ciudadanos de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. Recientemente, el alcalde también se reunió con representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para asegurar la financiación de la segunda fase de la línea.